Čović: Izetbegović istupa mimo dogovora

Komentari: 1

Politički Komesar

Dzaba pricas Covicu kada sa druge strane imas pripadnika kalifata. Islam je nekompatibilan sa evropskim vrijednostima i kao takav mora biti neutralisan. Do tada, ne postoji mogucnost nikakvog dogovora sa njima, cega si i sam svjestan. Muslimani sa ovih prostora se moraju vratiti u svoj istorijski korpus, svome Srpskom i Hrvatskom narodu i njihovim religijama. Samo tako moze doci do pomaka. U suprotnom, status kvo nam ne gine jos 100 godina, ako do tada ne bukne rat ponovo.