Čović: Izetbegovićev prijedlog put za unitarnu BiH

SARAJEVO - Kao što se i očekivalo, Dragan Čović, lider HDZ-a, odbio je prijedlog Bakira Izetbegovića, lidera SDA, ističući da se radi o "tvrdokornim" političkim stavovima i da je Izetbegović nadmašio sam sebe.

"Vaši službeni prijedlozi su, moram istaknuti, još nerealniji i udaljeniji od normativne stvarnosti u odnosu na prijedloge koje ste ranije neformalno iznosili u javnosti. Sve ono što predlažete uopšte ne nudi rješenja za konkretna i nužna otklanjanja svih oblika diskriminacije i usvajanja nužnosti legitimnog predstavljanja, što je, podsjećam Vas, tema naših dugogodišnjih razgovora", napisao je Čović u svom odgovoru Izetbegoviću.

Podsjećanja radi, nekoliko dana ranije Izetbegović je uputio pismo liderima svih parlamentarnih stranaka, u kojem je iznio svoje prijedloge za izmjenu Izbornog zakona i Ustava BiH. Izetbegović je, između ostalog, predložio da se iz Ustava BiH ukloni nacionalna odrednica po kojoj se u Predsjedništvo BiH biraju Srbin, Hrvat i Bošnjak te da se to zamijeni formulacijom da se biraju dva člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. Kada je riječ o načinu izbora, Izetbegović je predložio dvije varijante, i to direktan i indirektan izbor članova Predsjedništva BiH, s tim da bi isti model morao biti uspostavljen za oba entiteta. Takođe, Izetbegović je predložio i izmjene koje se tiču izbora u Dom naroda parlamenta BiH, kao i u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, i to na način da ti domovi ne budu zakonodavni, već da isključivo imaju nadležnost u vezi sa vitalnim nacionalnim interesom.

"Donekle razumijem Vašu želju, pa i čvrstu političku odlučnost, da od Federacije BiH napravite bošnjački entitet po uzoru na Republiku Srpsku razvlašćivanjem Doma naroda FBiH, koji bi po Vašoj želji trebalo da bude bošnjački, pod krinkom Vaše vizije građanskoga. Dakle, ne i hrvatski i srpski i svih građana Federacije BiH. Što je to, gospodine Izetbegoviću, nego agenda za podjele, uzurpaciju mira, Ustava, međunacionalnih odnosa, potkopavanje europske perspektive BiH", napisao je Čović u svom pismu dodajući da Izetbegović ne može naricati nad sudbinom BiH, a u stvarnosti opstruisati pregovore bez nuđenja kredibilnih rješenja.

Čović je naveo i to da Izetbegović odbija da preuzme odgovornost zbog slabosti i liderskih problema koje teško rješava na ukupnoj političkoj bošnjačkoj sceni. Još jednom je podsjetio na načela bez kojih je bespredmetno govoriti o izmjenama Izbornog zakona, a to su jednakopravnost i legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i suprotno Izetbegoviću navodi da se tri člana Predsjedništva BiH, kako srpski iz RS, tako i hrvatski i bošnjački iz FBiH, mogu izabrati direktno ili indirektno uz moguću asimetriju, ili direktno ali pod uslovom dvije izborne jedinice u FBiH sa jasnim većinama hrvatskog i bošnjačkog naroda.

Priču o izmjeni Izbornog zakona BiH komentarisala je i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, koja je rekla da je situacija trenutno takva da se to ne može riješiti iako se radi o jednom od bazičnih pitanja.

"Hrvati imaju svoje viđenje kako treba to riješiti i ono što oni traže veoma je kompatibilno s onim što je Dejton i rekao - da imamo legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda. Ali, mi dolazimo do toga da danas pričamo sa nekim ljudima iz evropskih zemalja koji kažu da Evropa priznaje samo sistem građana i građanstva, a ne sistem etniciteta ili etničkih grupa i konstitutivnih naroda", rekla je Cvijanovićeva, dodajući da u BiH postoji nesklad i nerazumijevanje o bazičnim stvarima te da bošnjačke političke partije hoće centralizovanu BiH te da se još vrtimo na temama od prije 20 i više godina.