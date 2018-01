Čović: Izmjene Izbornog zakona BiH ključni zadatak koji mora biti završen

ODŽAK - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da su izmjene Izbornog zakona BiH ključni zadatak koji mora biti završen.

Čović je rekao u Odžaku da je zbog ovog zadatka trpio evropski put BiH i nije popunjen Upitnik Evropske komisije, saopšteno je iz HDZ-a BiH.

"Danas možemo predstaviti mnogo izraženije infrastrukturne planove za naredne četiri godine, jer sam siguran da će na kraju ovog ciklusa BiH biti pred vratima EU, a čitav ovaj prostor priključiće se EU", rekao je Čović.

Čović se u Odžaku sastao sa članovima Opštinskog i Kantonalnog odbora HDZ-a BiH, načelnikom opštine Jakovom Ivankovićem i odbornicima, članovima Vlade i poslanicima u Skupštini Posavskog kantona iz Odžaka, te direktorima javnih ustanova.

On je naveo da je domaćine upoznao o razgovorima koje je imao sa predstavnicima Vlade Hrvatske, kao i o radnom ručku sa zvaničnicima SAD.

"Smatram da je pozicija hrvatskog naroda dosta dobra, a kakva će biti zavisi koliko ćemo mi sebe uložiti. Danas ne postoji nijedna institucija hrvatskog naroda u BiH koja prošle godine nije imala suficit u svom poslovanju, a vjerujem da ćemo biti još izraženiji kroz ovu kalendarsku i fiskalnu godinu", rekao je Čović.

On je dodao da to znači obavezu opštini, kantonu, entitetu i BiH i svima koji su u bilo kom nivou vlasti da svoje planove do kraja poštuju.