Čović: Izvršna vlast ostaje ovakva do izbora

MOSTAR - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović primio je danas u svom mostarskom kabinetu Lars-Gunnara Wigemarka, šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH te predstavnike MMF-a.

Čović je poslije sastanka kazao kako su teme bile Stand by aranžman i zastoj koji postoji već duže, nedopustivo kašnjenje, s obzirom da je aranžman direktno povezan s evropskim putem Bosne i Hercegegovine te kandidatskim statusom.



"Krajnji rok je sami početak narednog mjeseca jer treba dočekati i povjerenika za proširenje gospodina Hahna, a teško da možemo više prepričavati kako se mi sporo dogovaramo. Iznio sam svoje mišljenje da prijedlog koji već više od pedeset dana stoji pred Vijećem ministara, to je ono što je Uprava napravila, treba odmah staviti na Vijeće ministara. Ako treba nešto promijeniti treba odmah zakazati vandredne sjednice dva doma parlamenta, jer se kroz redovnu proceduru to neće nikad desiti", kazao je Čović odmah poslije sastanka s Wigemarkom.



Čović je rekao da u jednom danu treba usvojiti cijeli paket koji je vezan za MMF, jer ovako kako vrijeme ide sve je teže jer jedna izjava ugrozi mnogo toga, a kako dolaze izbori to će biti sve češće.



Čović je na pitanja novinara prokomentarisao i Radončićev zahtjev da se pronađe novi koalicioni partner, kao i Izetbegovićev jučerašnji stav da to nije moguće jer je SBB-u stalo da ostave svoje kadrove na hiljadu pozicija.



"Naravno je da se neće moći pronaći novi partner, tu nema tajni, siguran sam da se neće mijenjati izvršna i zakonodavna vlast do izbora i to sam rekao bezbroj puta. Razumijem stav gospodina Radončića, ali to danas jednostavno nije realno. Siguran sam da će Radončić kao pragmatičan političar povlačiti poteze", odgovorio je Čović.



Oko promijena Izbornog zakona Čović je kazao da će morati doći do usuglašavanja stavova ako želimo da se izbori održe te je najbolje da se u parlamentu svi očituju oko toga. Moguće je svako usuglašavanje i svako rješenje koje će donijeti do toga da jedan narod drugom ne bira predstavnike.



"Još za to imamo vremena, nije vrijeme problem. Problem je i dalje želja da se izborima dominira od strane prije svega političkih opcija iz Sarajeva. To se neće moći desiti te na vrijeme moramo stati na loptu, smiriti tenzije, izbjegavati velike riječi, posebno one koje se odnose na rat. Ne znam odkud sad potreba da se bavimo ratom, umjesto da se bavimo Evropskom unijom i MAP-om", kazao je dalje Čović, odbivši da komentariše posljednje izjave.



Lars-Gunnara Wigemarka je kazao kako je sastanak bio jako dobar te kako su s kolegama iz MMF-a informisali o stanje po pitanju ekonomskih reformi.



"Što se tiče EU postoje dva puta koja se paralelno odvijaju. Jedan je ovaj koji se odnosi na pridruživanje i tu pripadaju aktivnosti pripreme odgovora na upitnik, kao i neke druge. Drugi put su socio-ekonomske reforme, reforme zakonskog okvira, odnosno sve aktivnosti koje trebaju da omoguće tranziciju i približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji", kazao je Wigemark. (klix.ba)