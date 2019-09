Čović: Kada bi Hrvati nestali s političke scene, došlo bi do podjele BiH

MOSTAR - Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović izjavio je za Večernji list kako smatra da sporazum potpisan s Miloradom Dodikom i Bakirom Izetbegovićem nije propao te da se treba i dalje raditi kako bi on bio proveden u cijelosti.

"Trebamo raditi i stvarati ambijent da se sporazum provede u cijelosti jer je načinjen kao cjelina sastavljena od 7-8 ključnih elemenata funkcioniranja bosanskohercegovačkog društva u vremenu ispred nas. Tu su stvari od vanjske, unutarnje, ekonomske politike. Doista je kompletan. Zato sam uvjeren da nećemo sklapati nove dogovore jer se radi o kompromisu o puno tema", naglasio je Čović.

Govoreći o razlozima za to, ocijenio je kako je riječ o različitim taktikama, ali da, ipak, ne preostaje ništa drugo nego oformiti vlast.

"U pitanju su različite taktike u ostvarenju nekih kratkoročnih planova i politika ljudi koji su dobili šansu da oforme vlast. Nakon dogovora, bošnjačka, odnosno sarajevska politika iskoračila je i stvorila krizu, uvjerena da će tako zaraditi poene. Očekivali su snažnije reakcije, ali one su izostale. Zato im ne preostaje ništa drugo nego oformiti vlast", ocijenio je Čović.

Odgovarajući na pitanje o blokadi izbora novog Savjeta ministara zbog predaje dokumenta vezanog za NATO, predsjednik HDZ-a BiH naglasio je kako je to tehničko pitanje koje se nameće kao političko te da je za njega ključno da je u sporazumu rečeno da se saradnja s NATO-om nastavlja.

"Evidentno je da je to godišnje izvješće, koje se veže uz NATO, korišteno kao alat za blokade. To je tehničko pitanje koje se nameće kao političko. Slična se mantra ponavljala i u vezi s vojnom imovinom pa se prestalo govoriti o tome. Za mene je ključno da smo u sporazumu kazali da se suradnja s NATO-om nastavlja i da se trebaju poštovati sve odluke. Naši dugoročni ciljevi, NATO i EU, ne bi se trebali na bilo koji način stavljati kao uvjet za uspostavu vlasti", podcrtao je Čović.

Govoreći o poziciji hrvatske politike, kazao je kako je ona krajnje uravnotežena između političkog Sarajeva i političke Banjaluke i da će se nastaviti na identičan način.

"Nećemo se nikome pravdati, nego tražiti put da stabiliziramo BiH. Naša je filozofija promišljanja uređena pravna država BiH. Samo u takvoj državi najmalobrojnijem će narodu biti dobro", ocijenio je Čović.

Dodao je i kako nema razgovora bez legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda na svim nivoima.

"Nekada smo imali ambicije napraviti mnogo veće iskorake s izmjenama Ustava, ali to sada nije realno. Ovakvo stanje nikome ne odgovara i morat ćemo naći kompromis oko toga, prije svega s bošnjačkim predstavnicima. Moramo provesti odluke sudova koje su donesene, ali one ne smiju biti zapreka. Na tisuće odluka Suda u Strasbourgu nisu provele ni zemlje članice EU", kazao je Čović za Večernji list.

Odgovarajući na upit o prijedlogu građanske države, ocijenio je kako je riječ o prijedlogu bošnjačke strane te da je on apsolutno neprimjeren.

"Radi se o prijedlogu bošnjačke strane i njima bliskih stranaka. Ovdje je apsolutno neprimjenjiv. Želim otvoreno reći da smo mi za građansko društvo koje će štititi najviše standarde prava i sloboda. Ali istina je i da smo podijeljeno društvo, a zbog svih tih razlika jedino se može upravljati kroz federalizam. Nije to naša izmišljotina. To je EU, to je Europa i njezine složene države. Tri konstitutivna naroda jednostavno moraju biti jednakopravna. Igra na kartu brojnosti i “građanstva” kako bi se osigurala dominacija jednog naroda neprihvatljiva je i rizična za BiH". naglasio je predsjednik HDZ-a BiH.

Dodao je i da bez jednakopravnog hrvatskog naroda nema BiH.

"U biti, mi smo za punu jednakopravnost hrvatskog naroda zajedno s druga dva. Bez političkog, konstitutivnog, jednakopravnog hrvatskog naroda nema BiH. Dogodi li se da hrvatski narod nestane s političke scene, bojim se da će tada put za podjelu BiH biti posve otvoren između druga dva naroda". zaključio je Čović.