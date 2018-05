Čović: Krize ne smije biti, moramo pronaći model za održavanje izbora

SARAJEVO - Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović gostovao je večeras na BHRT-u gdje je govorio o Izbornom zakonu BiH, aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, evropskom putu te oktobarskim izborima.

Na početku intervjua Čović se osvrnuo na sastanak članova Predsjedništva BiH s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Kako ja kazao, Merkel je imala potrebu za ohrabrenjem te iznalaženjem nekog rješenja kako ne bi bilo zastoja.

Čović je dodao kako ne vidi prostor da se mijenja Izborni zakon jer je prije dva dana dobio odluku CIK-a kojom su raspisani izbori.

"Mi moramo sada naći tehničke modele da se izbori mogu održati i da iza izbora nemamo krizu, da možemo implementirati ono što je problem. Bilo bi krajnje licemjerno, pa i neodgovorno, govoriti kako ćemo mi u narednih par mjeseci tražiti rješenje u Izbornom zakonu koje nismo željeli uraditi u zadnje dvije godine. Znači, to će neko uraditi, zajedno s nama, uz naše ohrabrenje trebamo pronaći tehnički put. Što se mene tiče, naše insistiranje je vrlo jednostavno: legitimno predstavljanje znači članove Predsjedništva BiH i Dom naroda FBiH i mislim da smo oko toga i sinoć našli jedan zajednički sadržitelj u značajnoj mjeri", rekao je Čović.

On je dodao kako bošnjačka strana koči proces jer ima taktiku zadržati status quo kako bi ponovo birala dva člana Predsjedništva BiH, što on smatra katastrofom.

"Ako neko misli također da može među ovih 17 predstavnika Hrvata u ime Hrvata birati i popunjavati, bez obzira iz koje to županije i kantona rade, opet ja mislim da je na krivom putu, jer Ustavni sud je oko toga vrlo, vrlo određen. Čak je i Venecijanska komisija ugradila jasno stajalište oko toga da Federacija nije federacija županija i kantona, nego baš konstitutivnih naroda. Naravno na isti način mislim i za Bošnjake i sa Srbe i za ostale. Dok mi ne razumijemo taj dio, da moramo jedni druge uvažavati na toj osnovi, bit će teško. Ja vjerujem da će Bošnjaci to u konačnici prihvatiti. Ogromna je odgovornost, a to nam je sinoć gospođa Merkel kazala, ogromna je odgovornost na najbrojnijem narodu u BiH. Ne smijemo ponoviti greške ex države, jednostavno kroz taj element moramo tražiti kompromis", rekao je Čović.

Govoreći o evropskom putu BiH, Čović kaže kako je BiH mogla aktivirati MAP, te dobiti kandidatski status, da je riješeno pitanje Izbornog zakona.

"To je bila gotova stvar i sinoć smo najduži period posvetili tom našem europskom putu i sva trojica smo kazali da to nema alternative i čak smo željeli da to što prije bude. Međutim, ne možete očekivati da vam neko da neke benefite ili jedno ohrabrenje, iako niste puno stvari zaslužili, a da niste u stanju riješiti osnovno-a to je Izborni zakon", rekao je Čović za "BHRT".

Govoreći o najavama krize koja čeka BiH nakon Opštih izbora, Čović je rekao kako se svi moraju potruditi da do krize ne dođe.

"Moje stajalište je da krize ne smije biti i da se moramo potruditi, bez obzira što sad nismo iskoristili vrijeme u ove dvije godine i da provedemo ono što je svijet od nas tražio. Mi moramo osigurati da legitimno Hrvati mogu izabrati svog člana Predsjedništva BiH, kao i Bošnjaci i Srbi. A Klub Hrvata, Klub Bošnjaka, Srba i Ostalih u Domu naroda FBiH biraju oni kako se klub zove. Šta god neko mislio o građanskom konceptu ili etničkoj podjeli, mi moramo pronaći jednu mjeru između toga", istakao je hrvatski član Predjsdništva BiH.

Čović je rekao kako je izrazito spreman za kompromise te da tokom sastanka kod Merkel nije bilo nikakvih pritisaka.

(Klix.ba)