Čović: Mi drugi put, osim evropskog, nemamo

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da će za narednu sedmicu pokušati dogovoriti sastanak sa koalicionim partnerima koji čine vlast na nivou BiH.

Čović, koji je i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS), rekao je nakon sjednice Predsjedništva HNS-a u Mostaru, da bi naredni sastanak koalicionih partnera trebao da bude održan u Mostaru.

On je podsjetio da od nedjelje, 16. juna, preuzima predsjedavanje Domu naroda BiH, te najavio da će nastojati da ubrza brojne aktivnosti, s obzirom na zastoj u radu Doma naroda od tri mjeseca.

"Nastojaćemo sa svim klubovima napraviti određeni dogovor da malo otklonimo ono što mi zovemo aktuelni politički trenutak. Politički odnosi su eskalirali bez obzira kod koje političke opcije ili kojeg naroda, ali sam uvjeren da nemamo drugog puta, osim evropskog", naglasio je Čović, prenosi Srna.

On smatra da će trebati sigurno dva, tri ili četiri mjeseca, možda sad nešto kraće da se slože rezultati izbora za Evropski parlament i svih institucija koje su važne za BiH.

"Ali, uvjeren sam da mi drugi put, osim evropskog, nemamo i da bi bilo neozbiljno da sad nekim svojim avanturama zaustavimo ono što smo teško dobili", rekao je Čović.

On je istakao da će se morati riješiti i pitanje budžeta institucija BiH jer sredstva koja su BiH stavljena na dispoziciju nisu zanemariva.

"Budžet smo načelno dogovorili, ali zbog naših političkih odnosa on još ne ide u proceduru. Želimo da to realizujemo. Nema nam druge iako imamo nesporazuma, namudrivanja, koji dolaze u talasima, to moramo da stavimo po strani", rekao je Čović.

Na sjednici Predsjedništva HNS-a bilo je riječi i o demografskoj strategiji i zajedničkom nastupu na predstojećim lokalnim izborima u BiH.

Čović je rekao da će HDZ BiH na izborima uglavnom nastupiti samostalno, osim u sredinama u kojima su, kako je naveo, Hrvati izloženi u nekom smislu brojnosti u odnosu na druga dva naroda. On je dodao da je razmatrana i aktuelna politička situacija u BiH u odnosu na ambijent u širem okruženju.

