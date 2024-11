Čović: Na sastanku lidera važan iskorak na evropskom putu BiH

SARAJEVO - Predsjednik HDZ BiH Dragan Čović očekuje da će na sastanku lidera parlamentarne većine na nivou BiH iduće sedmice biti napravljen važan iskorak na evropskom putu BiH.

Čović je uvjeren da se uz malo dobre volje dogovor može postići, a potvrdu toga dobio je tokom ovosedmičnih susreta sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i SDP-a BiH Nerminom Nikšićem.

On smatra da će Savjet ministara do 15. novembra donijeti sve neophodne odluke, a da će to pratiti Parlamentarna skupština BiH.

"Preuslov za to je da se vratimo za sto, da korektno razgovaramo i da se uvažavamo bez obzira na to šta ko rekao i kako je mislio u posljednjih pola godine. Iz izvještaja Evropske komisije je jasno da je sve u našim rukama, a prijatelja imamo", rekao je Čović za sarajevski "Dnevni avaz", prenosi Srna.

Čović je istakao da niko ne treba da popušta, već da svi treba da shvate da su dobili nešto ako se napravi kompromis.

On je naveo da je poslije izvještaja Evropske komisije svima jasno da je do domaćih političkih aktera da li će BiH, za vrijeme mađarskog predsjedavanja, u naredna dva mjeseca otvoriti vrata EU.

Prema navodima "Avaza", sastanak parlamentarne većine biće održan u utorak u Sarajevu, u Parlamentarnoj skupštini BiH.

