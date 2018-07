Čović: Naći ko je falsifikovao dokument o mom boravku u Rusiji

SARAJEVO - Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović očekuje da će nadležne institucije sprovesti istragu o tome ko je falsifikovao dokument iz Predsjedništva kojim se javnost dezinformiše da je on boravio u službenoj posjeti Rusiji i pratio utakmicu Hrvatske na Svjetskom fudbalskom prvenstvu o trošku BiH, te odgovorne za to kazniti.

"Moje kolege /Mladen/ Ivanić i /Bakir/ Izetbegović saglasile su se da usvojimo zaključak da nadležne institucije sprovedu istragu o tome ko stoji iza falsifikovanog dokumenta i da se o rezultatima istrage izjasne u roku od 30 dana", rekao je Čović, dodavši da će na narednoj sjednici Predsjedništva tražiti informaciju o tome dokle je došla istraga.

Čović je za sarajevski "Dnevni avaz" rekao da je i ranije bilo dezinformacija i neistina koje nije demantovao, ali da je posljednje plasiranje neistina prešlo mjeru koja ne šteti više samo njemu kao pojedincu, nego i Predsjedništvu i samoj BiH.

"Kada neko to uradi u instituciji Predsjedništva, možete misliti šta je moguće uraditi u nekim drugim institucijama", ocijenio je Čović.

On je dodao da očekuje da će istraga dovesti do sankcija za one koji su zloupotrijebili svoj položaj u Predsjedništvu i falsifikovali i u javnost plasirali lažni dokument, prenosi sarajevski dnevnik.

"LJudi koji su u Predsjedništvu ranije učestvovali u nekim sličnim radnjama prošli su bez ikakvih sankcija. Stoga sam insistirao da se ovaj put uključe institucije izvan Predsjedništva koje moraju naći načina da otkriju s čijeg je računara to urađeno, ko je dezinformisao javnost i, naravno, da se traže sankcije", zaključio je Čović.

List navodi da je Tužilaštvo BiH otvorilo istragu o tome ko je autor falsifikovanog dokumenta iz Predsjedništva BiH da je Čović boravio u službenoj posjeti Rusiji od 25. do 27. juna, te da je pratio utakmicu Hrvatska-Island na Svjetskom fudbalskom prvenstvu o trošku BiH.