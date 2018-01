Čović: Nadam se da možemo naći rješenje za Izborni zakon

SARAJEVO – Nadam da mi možemo naći rješenje na modelu koji smo usuglasili svi bez izuzetka u BiH, da predstavnici jednog naroda drugom neće birati predstavnike, kako članove Predsjedništva tako ni u Domu naroda, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Na pitanje za koliko predstojeći sastanak može približiti stavove HDZ-a i SDA kada je u pitanju Izborni zakon, Čović za Avaz.ba kaže da su razlike još velike i dodaje:

"I dalje osjećam da primarno predstavnici SDA i gospodin Izetbegović danas žele, jednostavno, napraviti status quo u odnosima u BiH kada je u pitanju izborno zakonodavstvo, kako bi se u 10. mjesecu moglo vidno utjecati na odnose unutar hrvatskog glasačkog tijela, odnosno vođenje politike kod hrvatskog naroda".

Čović je potvrdio je da zajedno sa Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem sutra putuje u Brisel. Rekao je da će se oni u Briselu u kapacitetu članova Predsjedništva prvo zajednički, a potom i pojedinačno, i to u stranačkom svojstvu, sastati s predsjednikom Evropske narodne stranke (EPP) Žozefom Dolom.

Kako je pojasnio, glavna tema razgovora biće izmjene Izbornog zakona BiH te situacija u BiH. Predsjedavajući Predsjedništva rekao je da su on, Izetbegović i Ivanić imali obavezu dostaviti predsjedniku EPP-a svoje viđenje problematike u vezi s Izbornim zakonom te prijedloge kako te probleme riješiti, što je on, kaže, i učinio.

S druge strane, on smatra da će razgovori koji se vode s predstavnicima evropske i američke administracije u BiH o Izbornom zakonu dovesti do nekog iskoraka. Takođe, s obzirom na to da je očigledno da prijedlog izmjena ovog zakona koji je u parlamentarnu proceduru uputio HDZ nema podršku Predstavničkog doma, koji bi se o tome trebao izjasniti sutra, Čović kaže da onda očekuje da neko uputi bolje rješenje.

"Meni je jedino bitna klauzula u tom svemu da hrvatski narod može birati svoje predstavnike i ako je taj uvjet prihvatljiv svima, onda je lako naći rješenje. Bilo koje rješenje koje osigurava takav rezultat onda je prihvatljivo“ smatra Čović.

Poziv partnerima

Čović smatra da bi se održavanjem izbora bez izmijenjenog Zakona moglo ući u mnogo težu krizu nego što je imamo danas, jer se ne bi mogli implementirati izborni rezultati.

"I mislim da to nikome nije cilj. I smatram da je moguće postići kompromis. Pozivam partnere, prije svega kada je u pitanju bošnjačka politička scena, da se traži rješenje između Hrvata i Bošnjaka da, jednostavno, shvatimo da nije ovo nadmudrivanje oko jedne ili druge političke stranke. Nego nužda kojom ćemo zaštititi konstitutivnost naroda, legitimnost predstavljanja i dati šansu da BiH normalno profunkcionira nakon narednih izbora", ističe Čović.

Izetbegović u Tursku nije otišao u ime Predsjedništva BiH

Komentarišući sastanak Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva BiH, s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Eroanom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem juče u Istanbulu, Čović je kazao da Izetbegović u Tursku nije otišao u ime Predsjedništva BiH.

"Gospodin Ivanić, ja i gospodin Izetbegović razgovarali smo o tome i moje je mišljenje bilo, a jednako je bilo i mišljenje gospodina Ivanića, da je to neprihvatljiva varijanta. U ovom slučaju gospodin Izetbegović otišao je u svoje osobno ime ili u ime stranke, u ime Predsjedništva svakako nije otišao", kazao je Čović.

On se osvrnuo i na nedavnu Izetbegovićevu izjavu u Beogradu da će se vanjska politika BiH voditi isključivo u Sarajevu.

"Sad odjednom jedan od članova Predsjedništva BiH, u čije ime, to ne znamo i o tome svi nagađamo, ide u drugu državu, razgovara s predsjednicima druge dvije države i razgovara o nekim temama koje ne mogu biti ništa drugo do vanjska politika BiH. Nadam se da će nam Izetbegović to pojasniti sutra i prekosutra, ali to je za mene u svakom slučaju kao norma neprihvatljivo", istakao je Čović.

(Avaz.ba)