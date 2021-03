Čović: Napredak u integraciji mora se postići u prvih šest mjeseci 2021.

SASTANAK - Predsjednik HDZ-a Dragan Čović nazvao je konstruktivnim današnji nenajavljeni sastanak sa ambasadorima EU i SAD-a, Johanom Zatlerom i Erikom Nelsonom na kojem su još prisustvovali i lideri SDA Bakir Izetbegović te SNSD-a Milorad Dodik.

Sastanak, na kojem je glavna tema bilo pitanje reformi naročito po pitanju implementacije 14 prioriteta Evropske komisije Čović je prokomentirao na svom Twitter profilu.

"Konstruktivan sastanak danas sa ambasadorima Satlerom, Nelsonom, Izetbegovićem i Dodikom. Napredak u integraciji mora se postići u prvih šest mjeseci 2021. godine", napisao je Čović.

A constructive meeting today with Ambassadors @josattler and Eric Nelson, Mr. Izetbegović and Mr. Dodik. Integration progress must be made in the first six months of 2021. @eubih @USEmbassySJJ