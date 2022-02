Čović: Ne bih podržao nezavisnost RS, Dodik drži riječ, Bakiru ne vjerujem

Ukoliko bi se Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, odlučio za proglašenje nezavisnosti Republike Srpske, i kada bi ga Rusija podržala u tome, Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a, tvrdi da ga ne bi podržao u tome.

"To bi bilo odudaranje od Ustava Bosne i Hercegovine. Kako ću ga u tome podržati", rekao je za N1, naglasivši da imamo okvir Bosne i Hercegovine, i da BiH može biti samo evropska.

Upitan da komentariše odnose sa Bakirom Izetbegovićem i Miloradom Dodikom, predsjednik HDZ-a BiH rekao je kako je u šali znao Izetbegovića nazvati "bratom" ili "burazom" i da je u češćem kontaktu s njim, nego sa Miloradom Dodikom.

Čović kaže kako, zbog intenzivnijih odnosa u Federaciji ima češće susrete s Izetbegovićem, nego sa Dodikom, ali da je u toku pregovora o izmjenama Izbornog zakona stekao utisak da Izetbegović izbjegava postići rješenje, kao i to da mu više ne vjeruje.

"Stotinu puta sam gospodinu Izetbegoviću rekao: Bakire, nemoj mi obećati ono što ne misliš. Nemoj potpisati sporazum u Mostaru sa mnom pa kasnije objašnjavati kako ga nećeš provesti. Razlika između Dodika i Izetbegovića je sljedeća - s Dodikom kad se nešto dogovoriš, on će to provesti. A sa Bakirom, ono što se dogovoriš danas, računaj da već za dva dana to ne vrijedi", rekao je Čović za N1.

Čović je govoreći o odnosima u BiH, rekao i da je ranije propuštena velika šansa za približavanje zemlje Evropskoj uniji (EU) i NATO savezu. Kad je riječ o partnerstvima u politici, dodao je:

"Partner je meni više Bakir, nego Dodik jer mi intenzivno živimo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali pogledajte kako to radimo, da li je to partnerstvo ili koalicija - o tome možemo razgovarati. Osobno mislim da smo propustili veliku šansu za aktiviranje našeg Partnerstva za mir, trebali smo dobiti kandidatski status i priključiti se intenzivnije NATO savezu", rekao je Čović i dodao da je stabilnost Bosne i Hercegovine prije svega odgovornost unutrašnjih struktura, a ne spoljnih faktora.

"Bosna i Hercegovina je prije svega naša odgovornost", rekao je Čović.

Prema njegovom mišljenju, samo neodgovorna bošnjačka politika može natjerati nekog da razmišlja na način zagovaranja tzv. Herceg-Bosne. Dodao je kako ova organizacija vlasti u FBiH ne funkcionira.

"Ako vam kolega, koalicijski partner, s kojim nismo u stanju napraviti Vladu Hercegovačko-neretvanske županije, Vladu Federacije, kaže da imamo previše vlasti i da trošimo previše sredstava, puno više nego nam prema njegovoj procjeni pripada, onda ćemo se organizirati drugačije. Sada imate u Federaciji deset županija, jedanaest vlada i parlamenata. Zašto će nam to sve skupa? Možemo to potpuno drugačije urediti u Federaciji BiH", rekao je.

Čović je poručio da se zalaže za "normalnu BiH, zemlju tri konstitutivna naroda i svih onih koji žive zajedno s nama ovdje, koji će ustavno biti jednakopravni i koje će predstavljati legitimni predstavnici".