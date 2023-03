Čović: Ne očekujem izmjene ustava FBiH

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović rekao je da ne očekuje izmjene Ustava Federacije BiH.

Nakon spekulacija u medijima da bi Kristijan Šmit mogao nametnuti izmjene Ustava FBiH kako bi odblokirao formiranje federalne Vlade, Čović je podsjetio da je zagovarao gašenje mandata visokog predstavnika i njegovo iseljenje iz BiH u Brisel.

On je izrazio uvjerenje da će do 6. aprila biti formirana federalna Vlada, te da će danas biti poslati prijedlozi ministara predsjednici FBiH Lidiji Bradari koja će sutra imenovati novi saziv Vlade i ponuditi potpredsjednicima da na to daju saglasnost.

"Bez obzira na to kako će neko od potpredsjednika reagovati, učinićemo sve da nakon četiri godine tehničkog rada Vlade FBiH u blokadi, koja se nama stavljala na teret, imamo Vladu", rekao je Čović.

Čović je istakao da su oni koji su podržavali visokog predstavnika bili uvjereni da će on uvijek donositi odluke koje njima odgovaraju i radovali se takvim intervencijama, a danas zagovaraju da se to ne smije uraditi.

Govoreći o izvještajima pojedinih institucija za prošlu i pretprošlu godinu, koji su danas bili na dnevnom redu sjednice Doma naroda, Čović je naveo da ti izvještaji ne treba da dolaze sa tolikim zakašnjenjem, jer od njihovog usvajanja nema nikakve koristi.