Čović: Ne vidim razlog zašto se Dodik ne bi sastao s bilo kim

MOSTAR - Dragan Čović, predsjednik predsjednik HNS- a i HDZ-a BiH, nedavnu posjetu Milorada Dodika, srpskog člana Predsjeništva BiH, Zagrebu ocijenio je jako korisnom.

Naveo je da je Hrvatska značajan partner Bosni i Hercegovini te da će u narednom periodu biti još susreta.

"Stvari ne treba skrivati pod tepihom, mi smo krajnje podijeljeno društvo, a ovako smo nesavršeno organizovani. Pogledajte samo kakve mi rasprave vodimo u javnosti", rekao je Čović.

Dodao je i da se sve nesuglasice trebaju zajednički raspraviti.

"Kada sam razgovarao sa kolegom Dodikom prije odlaska u Zagreb, kao i kolegama koje su ga primale, jasno sam iznio svoj stav. Ne vidim razlog što se dominatni predvodnik srpskog naroda u BiH ne bi sastao s bilo kim na svijetu ili zašto se jedan član Predsjedništva koji zaista predstavlja svoj narod ne bi našao s bilo kim u svijetu, pa i sa Plenkovićem i Milanovićem", kazao je Čović.

U Mostaru se održava sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH, a u pauzi sjednice Čović je kazao novinarima da su lokalni izbori u BiH bili ključna tema, ali i "aktuelna politička situacija u kontekstu izbora i, uopšte, negiranja konstitutivnosti, odnosi koji se vode u BiH i u okruženju i pozicija HNS-a u tome svemu".

Rekao je da su kandidatske liste za izbore u Mostaru danas predate CIK-u BiH, te da su, kada je riječ o lokalnim izborima očekivanja HNS-a takva da dobiju više načelnika i gradonačelnika nego do sada u sredinama gdje su Hrvati brojniji kao narod i više vijećnika nego do sada u čitavom prostoru BiH.

"Vjerujemo da je to realno iskazali smo žaljenje da je CIK napravio odmak i Mostar izdvojio na mjesec dana, ali ćemo se nositi s tim", rekao je Čović.

Osvrnuo se na Sporazum koji je u Mostaru početkom juna potpisao s predsjednikom SDA, Bakirom Izebegovićem.

"Procjena je da Sporazum koji smo potpisali u Mostaru, a imao je svoju drugu dimenziju oko Izbornog zakona koji je precizno definirao da ćemo mi, držeći se tih datuma od 17.9. do 17.12, dakle HDZ i SDA dogovoriti izmjene Izbornog zakona kako bi se riješilo pitanje legitimnog predstavljanja, kako bi se to onda iduće godine u parlamentarnoj proceduri završilo. To sve piše u Sporazumu i komentar gospodina Izetbegovića ukazao je na neka potpuno drugačija promišljanja, što je izazvalo jasan stav i mi smo ga danas ovdje pojasnili. Zabrinjava nas razina odnosa prema datoj riječi, prema pruženoj ruci ili što je najgore prema potpisanom Sporazumu. Jer, ovo nije prvi Sporazum koji potpisujemo, zajedno s predstvanicima međunarodnih insitucija.Ako se sjećate prošle godine, prije Vijeća ministara, smo imali sporazum s gospodinom Vigemarkom, onda sedam dana iza toga se počelo pojašnjavati šta je ko mislio.Ali, ovaj put nema pojašnjenja, jer je bilo šest svjedoka i kazano je da nema preduvjeta za dogovoranje u vezi izmjena Izbornog zakona", rekao je Čović.

Kazao je kako se nada da će vrlo jasno svima staviti do znanja da na neki način negacija konstitutivnosti, kao ustavnog načela, je nešto što je nedopustivo u BiH, kao i da je to poruka jednom dijelu bošnjačkih političara kad je u pitanju namjera da se "na niže nivoe spusti fenomen Sejdić ili Komšić, kako hoćete".

Ustvrdio je da se Federalna vlada može napraviti za 24 sata, samo treba dogovoriti potrebne stvari te je naveo kako nije optimističan u vezi toga.

"Vidjeli ste kako prolazi Vlada Kantona Sarajevo i neke druge vlade u tim igrama neke tobožnje parlamentarne većine s kojim bi mi trebali praviti novu Federalnu vladu", kazao je Čović.

Izetbegovićeve izjave o "teroru manjine nad većinom" nazavao je grubim kršenjem ustava te kazao kako takvo ponašanje neće proći.