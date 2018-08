Čović: Nećemo dozvoliti da nam drugi biraju prestavnike

Predsjednik HDZ-a BiH i član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović posjetio je danas Čapljinu, te održao radni sastanak s Opštinskom organizacijom HDZ BiH Čapljina.

Govoreći o aktuelnim političkim događanjima u BiH, Čović je naglasio da je opredjeljenje civilizovana politika i evropski put, smatramo to budućnošću Bosne i Hercegovine, države u kojoj živimo i o čijoj budućnosti trebamo odlučivati podjednako kao i svi ostali.

Kako kaže, pri tom je ključno da na svim nivoima vlasti budu legitimni predstavnici hrvatskog naroda.

"Naredne četiri godine će se odlučivati o ključnim pitanjima funkcioniranja Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine, mislim čitavo područje istočno od nas da će u naredne dvije godine biti potpuno definirano i to ako pratite imalo ove globalne trendove vidite kako se to privodi kraju. Tada je prevažno da imamo svoje legitimne predstavnike na svim razinama vlasti i odlučujemo do kraja o svojoj sudbini jer kroz tu političku dimenziju treba definirati u konačnici izborni zakon obzirom da to nismo uspjeli do sada. Mi ne možemo prihvatiti nikakvo rješenje koje ne osigurava da Hrvati biraju svoje predstavnike i u Predsjedništvu i u Domu naroda", rekao je Čović i dodao:

"Naravno nećemo dozvoliti da nam to netko drugi bira, ali mnogo važnije od toga, kad ste u poziciji da imate vlast na razini posebno entiteta, vi tada odlučujete o ključnim projektima koji će biti izraženi u naredne tri do četiri godine, i ova infrastruktura prometa ali i mnogo drugog što danas imamo već jasno osmišljeno. To su projekti od par milijardi eura i prevažno je da oni prolaze kroz naše krajeve, da se ovdje realiziraju, i da stvorimo jednu atmosferu da mladi ljudi konačno počinju vjerovati da ovdje ima smisla živjeti, da to nije ono čisto golo radno mjesto nego čitav jedan primaran ambijent. S te strane ja sam potpuna potpora doktoru Vidiću i njegovim suradnicima, stavio sam se na dispoziciju ovih 40-ak dana što god treba da još organiziramo".