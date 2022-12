Čović: Nećemo se odazvati na poziv SDA

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako nema namjeru razgovarati s predstavnicima SDA o formiranju vlasti.

"Nećemo se odazvati pozivima SDA, za to nema ni jednog razloga. Mi smo svoj dio posla, koji se tiče pronalaska partnera u Federaciji BiH, obavili potpisivanjem sporazuma i treba biti dosljedan i to provesti. Kroz taj sporazum kazali smo da ćemo uspostaviti vlast na razini Vijeće ministara, entiteta i svih županija gdje to možemo", izjavio je Čović nakon sjednice stranačkog predsjedništva.

Dodao je kako se razgovori o provedbi potpisanog sporazuma nastavljaju sljedećih dana.

"Na nama je da ove dogovore realiziramo. Partneri nastavljaju razgovore na načina da ćemo u subotu imati jedan dio razgovora, u ponedjeljak drugi dio bilateralnih razgovora kada je u pitanju predstavnik srpskog naroda s kojim smo, također, osnove dogovorili. Vjerujem da idući tjedan završava ta priča i da ćemo imati vrlo jasnu strukturu Vijeća ministara BiH kada su u pitanju resori, a gospođa Krišto je već danas kao mandatar, sukladno zakonu, otišla u provjeru", istakao je predsjednik HDZ-a BiH.

Dodao je kako se nada da će Savjet ministara BiH biti formiran prije Božića.

"Što se tiče Vlade Federacije BiH, možda će nešto kompliciranije biti, tako smo i procjenjivali ranije, s obzirom da je sreća išla na ruku jedne, druge ili treće strane. Mi ćemo imati od Središnjeg izbornog povjerenstva da imamo Dom naroda sljedećeg tjedna. Sada postoji jasna stranačka struktura. Vidjet ćemo kako će ići izbor rukovodstva", kazao je.

Čović je dodao kako je situacija kod izbora hrvatskog i srpskog člana rukovodstva Doma naroda prilično jasna, a da će se na osnovu situacije kod predstavnika bošnjačkog naroda dalje odlučivati o "operativnim i taktičkim" potezima.