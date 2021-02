Čović: Niko više neće nametati rješenja u BiH

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da ne vjeruje da će u BiH više iko nametati rješenja i da je uloga novog visokog predstavnika "tranzicija" da bi BiH funkcionisala kao normalna zemlja.

"Ne vjerujem da će iko nametati ijedno rješenje. Mi ćemo se sami morati dogovarati, to je ključ svega", rekao je Čović na konferenciji za novinare, komentarišući dolazak novog visokog predstavnika u BiH.

On je ocijenio da će novi visoki predstavnik "imati važnu ulogu tranzicije".

"Mi smo se dogovorili da u ovih šest mjeseci završimo 14 uslova koji su nam postavljeni iz EU i Izborni zakon BiH da bi u julu dobili kandidatski status. Dolazak novog visokog predstavnika značio bi da nešto ubrzano uradimo. Ako se neće odmah uraditi nešto, to će biti jednako izgubljeno vrijeme", kaže Čović.

On ističe da je uvjeren da će novi visoki predstavnik imati zadatak da "napravi tu tranziciju, da se neke stvari dogovore" da bi BiH počela funkcionisati kao normalna zemlja.

Čović ipak nije optimista da će doći do ustavnih promjena.

"Da li će imati kapacitet da stvori ambijent unutar političkih opcija da mijenjamo Ustav - volio bih da to može imati, ali ja sumnjam u to", naveo je Čović.

Njemački Bundestag 20. januara zvanično je potvrdio kandidaturu Kristijana Šmita kao njemačkog kandidata za visokog predstavnika u BiH, čime je on i formalno postao kandidat za ovu poziciju.

Sastanci o izmjenama Izbornog zakona BiH ove sedmice

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da će se u srijedu, 3. februara, sastati sa predstavnicima međunarodne zajednice, a u petak, 5. februara, sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem radi razgovora o izmjenama Izbornog zakona BiH i aktuelnim političkim temama u BiH.

Čović je nakon sjednica Predsjedništva HDZ-a BiH, te HNS-a, rekao da je za HNS izmjena Izbornog zakona imperativ i da je prioritet da se uradi u skladu sa sporazumom sa SDA koji su potpisali pred međunarodni predstavnicima.

On je naveo da će u srijedu sa predstavnicima međunarodne zajednice razgovarati o izmjenama Izbornog zakona BiH da bi on do kraja juna bio usvojen u parlamentarnoj proceduri.

Čović je istakao da je HDZ BiH zainteresovan za izmjene koje se tiču Predsjedništva BiH i federalnog Doma naroda.

"Hrvatski narod treba imati mogućnost da bira svog hrvatskog člana Predsjedništva BiH i 17 članova u klubu naroda Parlamenta FBiH", naglasio je Čović, dodajući da se izborni proces ne smije zloupotrebljavati kao što je slučaj sada kada u Predsjedništvu BiH sjede dva bošnjačka člana Predsjedništva.

On je podsjetio da su u sporazumu sa SDA u vezi sa izmjenama Izbornog zakona jasno definisani rokovi i da će u narednih mjesec-dva morati raspraviti između sebe i doći do novog Izbornog zakona.

"Ustav je to sve definisao. Mi ćemo se ponašati u skladu sa Ustavom, koji mislim da nismo u stanju promijeniti. Nisam preambiciozan kada je riječ o promjenama Ustava", rekao je Čović.

On je naveo da je Predsjedništvo HDZ-a BiH izrazilo zadovoljstvo zbog rezultata lokalnih izbora, ali i naglasilo manjkavosti izbornog procesa koji je bio kompromitovan.

"Imali smo primjedbe kada je riječ o Uskoplju, Travniku i Mostaru. CIK BiH je imenovan bez uslova i kriterijuma i sa tom praksom se mora stati, ne smije se dozvoliti da neko mijenja izbornu volju. Tražimo razrješenje CIK-a BiH i imenovanje u skladu sa zakonom", naglasio je Čović.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, stav HDZ-a jeste da se do kraja moraju poštovati važeći zakoni BiH.

"Ne može neko hodati po BiH, a da nema dokumente i ne znamo ko su. Jasno sam rekao - ne dolazi u obzir otvaranje novih migrantskih centara u BiH. To može stvoriti samo veće probleme", dodao je Čović.

Kada je riječ o Mostaru, Čović je naveo da je HDZ pokraden za oko dvije hiljade glasova i dva mandata, ali da će bez obzira na to njihov kandidat Mario Kordić biti gradonačelnik, jer je osvojio najviše glasova.

"Mario Kordić je dobio najviše glasova. HDZ ima 13 mandata, SDA devet. Mi možemo ići do trećeg kruga, opet će proći Mario Kordić. Ja bih u narednih 15 dana dogovorio partnerstvo", rekao je Čović.