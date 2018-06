Čović: Odluku o kandidaturi za novi mandat sam donio iz nužde

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista kako je odluku o kandidaturi za novi mandat u Predsjedništvu BiH donio iz nužde.

Po Čovićevim riječima, pevobitni plan bio je, ako bi se postigao dogovor o izmjenama Izbornog zakon BiH koji bi osigurao legitimno predstavljanje Hrvata na svim administrativnim nivoima, da se ide na "osvježenje" kandidatskih lista s potpuno novim ljudima, kojima bi "politički veterani bili logistika".

"Kako se nije desilo da imamo Izborni zakon, a vrlo rano su nam već Bošnjaci ponovo poslali poruku da imaju jasnu ambiciju birati u ime Hrvata i člana Predsjedništva BiH i hrvatski klub u Domu naroda, morali smo primijeniti novu strategiju, a to je značilo da izvučete sve ono za što vjerujete da može napraviti prepoznatljivost u glasačkom tijelu, motivirati glasačko tijelo i u ovako nemogućim uvjetima, dobiti izbore, imati hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Onda je procjena bila da bi bilo neodgovorno ne preuzeti tu odgovornost, i to nema veze s mudrošću. Ja osobno sam, naravno, do kraja spreman stajati na tom statusu da predvodim svoj narod, u onoj mjeri koliko mom narodu treba moja pojava", poručio je Čović.

Govoreći o jesenskim opštim izborima, kazao je kako je cilj stranaka okupljenih oko HNS-a dobiti legitimnog predstavnika u Predsjedništvu BiH, dobiti deset odsto više glasova u odnosu na prošle izbore te osigurati dominantnu većinu u Domu naroda.

Osvrnuo se i na svoju izjavu o "planu B" koja je podigla dosta prašine u domaćoj javnosti.

"Svi su mislili da je plan B da mi bojkotiramo izbore ako nema Izbornog zakona, svi su mislili da je plan B kriza itd. Obrnuto je, jer plan B je upravo jačanje pozicije hrvatskog naroda. Plan B mora osigurati izbor legitimnih predstavnika bez obzira na izborni zakon. Doći će i plan C, pa će se svi uvjeriti da je jedini put koji Hrvati imaju put europske integracije i snaženja BiH", kazao je Čović za Večernjak.