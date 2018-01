Čović, Plenković: Bez hrvatskog naroda se neće moći graditi budućnost u BiH

SPLIT - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović susreo se danas u Splitu sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Kako je kazao, bez hrvatskog naroda neće se moći graditi budućnost BiH.

"Meni je drago da mi imamo prijatelje i među Bošnjacima i među Srbima, a najznačajnije od svega u Bosni i Hercegovini je snažno okupiti i organizirati jedinstevn hrvatski narod. Zbog toga smo i organizirali Hrvatski narodni sabor u BiH koji je pružio ruku svim političkim strankama hrvatskog naroda u BiH, a ima ih više od 20 da upravo pošaljemo poruku i onim međunarodnim predstavnicima koji još uvijek nam pokušavaju pomoći da izgradimo jedno moderno društvo, ali prije svega partnerskim narodima u BiH da se bez hrvatskog naroda neće moći graditi budućnost BiH", kazao je Čović u Splitu, a prenosi N1.



"To je ono što nam treba. Naša ustavna jednakopravnost, legitimno predstavljanje, a ostalo... Vjerujte, znat ćemo sami uraditi u BiH. Znat ćemo da imamo svog velikog brata u hrvatskoj politici i da će to biti jedna snažna poruka svima onima koji bi možda drugačije razmišljali", kazao je lider HDZ-a i predsjedavajući Predsjedništva BiH.



"Svi vi koji imate uvjete i dvojno državljanstvo, sudjelujte na izborima u Bosni i Hercegovini 2018. godine. Pomozite legitimnom predstavljanju hrvatskoga naroda u institucijama Bosne i Hercegovine", kazao je premijer Hrvatske Andrej Plenković i dobio gromoglasan aplauz od prisutnih.



On je naveo da je "sudbina hrvatskoga naroda u BiH jedno od ključnih strateških pitanja za hrvatsku državu".



"Za našu politiku, za naše vrijednosti, za naše temlje. Ovi izbori mogu biti izrazito važni za dugoročni položaj, ravnopravnost i konstitutivnost hrvatskoga naroda u BiH. Zato ćemo kao sestrinska stranka dati poseban akcenat na angažman da se veliki broj naših ljudi angažira, glasuje i pomogne izbornom uspjehu HDZ-a BiH i hrvatskih stranaka na izborima u jesen ove godine", kazao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.(N1)