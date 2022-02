Čović: Političke igre u BiH moraju da se završe

BRČKO - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da u BiH moraju da se završe političke igre i da počne da funkcioniše njen Ustav.

Čović je rekao da svi u BiH imaju odgovornost da moraju voditi razumnu politiku, očuvati je u njenim granica i stvoriti ambijent da se ovdje počne normalno živjeti.

"Nema više političkih igara. To moramo završiti jer, prije svega, naš zadatak je da Ustav BiH funkcioniše, da sve druge spekulacije ostanu po strani, da bezbjednosno, na bilo koji način ne pravimo izazov BiH. Uvjeren sam da ćemo to uspjeti do kraja", rekao je Čović novinarima u Brčkom.

Čović je istakao da je ključna stvar da se završi priča o Izbornom zakonu, koja ne smije biti zasjenjena bilo čime kako bi se mogli organizovati normalni, demokratski izbori, birati legitimni predstavnici i dati evropska šansa BiH.

U vezi sa sukobom u Ukrajini, Čović je rekao da "do kraja prate zaključke noćašnje Evropske komisije koji su podržani i u stavovima Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a".