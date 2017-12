Čović: Poražavajuće najave za BiH da status kandidata neće dobiti prije 2019.

SARAJEVO – Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragan Čović ocijenio je poraznim najave iz Evropske unije po kojima bi Bosna i Hercegovina kandidatski status mogla dobiti tek 2019. godine.

"Ono što nije dobro i čak može biti porazno ako se ostvari kao praksa je stajalište EU koje se vidno promijenilo u zadnjih mjesec ili dva prema nama, a to nam je prezentirao povjerenik Johanes Han prilikom svoje zadnje posjete BiH. To je da naša ambicija da do kraja ove ili sredine iduće godine dobijemo kandidatski status postaje nerealna, prema izražavanju Hana i mislim da na tome trebamo ozbiljno poraditi", izjavio je za Čović za Fenu.

On upozorava da nedostaje jedno zajedništvo politika u BiH prema EU, a kada ga nema jasno je da će biti zauzet stav kakav je zauzet, a to znači da bi BiH tek 2019. godine mogla dobiti kandidatski status.

"Imajući u vidu činjenicu da su iduće godine izbori i da je pitanje kako će ići implementacija izbora, jasno je da ta 2019. može postati bilo koja naredna godina. To znači da ulazimo u ozbiljne probleme koje smo sami sebi napravili. Evidentno smo o evropskom putu sami odlučivali i trebali smo pokazati više odlučnosti i čak pozitivne međusobne drskosti kako bismo ovaj posao završili. Počeli smo vrlo kasno sazivati sve one sastanke koji su dio mehanizma koordinacije i koji su trebali usuglasiti neka pitanja. To je trebalo raditi u petom ili šestom mjesecu, a ne u desetom, jedanaestom ili dvanaestom mjesecu", ocijenio je Čović.

On ističe da će ovih dana biti usuglašena glavnina odgovora na Upitnik Evropske komisije i da će ostati "jedno ili dva pitanja za neka uravnoteženja". To su, dodaje, ona klasična pitanja koja se vežu za budućnost, a ne aktualni trenutak BiH.

Čović smatra da će većina onih koji budu ocjenjivali rad institucija vlasti u BiH u ovoj godini biti nezadovoljni "jer smo opću klimu napravili vrlo negativnom".

"Ambijent koji smo stvorili oko sebe svojim nevještim komuniciranjem s javnosti ili svojim radom je dosta loš i teško da s te strane možemo dati bilo kakvu pozitivnu ocjenu ove godine", ustvrdio je Čović, dodajući kako je u prvoj polovini ove godine ipak postojala zadovoljavajuća dinamika u funkcioniranju vlasti, ali da je u nastavku godine došlo do izražene krize na svim nivoima.