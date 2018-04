Čović: Posljednja šansa za dogovor o Izbornom zakonu je 3. maj

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović očekuje da će 3. maja na sastanku predsjednika pet stranaka iz Federacije BiH (FBiH) doći do dogovora o izmjenama Izbornog zakona BiH.

Čović je rekao Srni da na jučerašnjem sastanku, koji je održan u rezidenciji ambasadora SAD u BiH, nije došlo do pomaka i da su svi ostali pri svojim stavovima.

On navodi da su dan prije u Mostaru predstavnici Hrvatskog narodnog sabora (HNS) američkom ambasadoru u BiH Morin Kormak i šefu Delegacije EU u BiH Lars-Gunaru Vigemarku iznijeli svoje stavove i potrebu da se obezbijedi legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH i Domu naroda Parlamenta FBiH, te podvukli da je to je minimum za HNS.

"Dogovorili smo se da se u formatu predsjednika stranaka nađemo 3. maja. To je još jedna mogućnost da bošnjačke stranke razumiju koliko je važno da najmalobrojniji narod, ali i ostala dva naroda mogu birati svoje predstavnike u Domu naroda i Predsjedništvu BiH. To bi obezbijedilo potpuno relaksiran odnos prema kampanji, kao i da brzo implementiramo izborni rezultat", kaže Čović.

Lider HDZ-a smatra da će Centralna izborna komisija (CIK) BiH 7. ili 8. maja raspisati opšte izbore za 7. oktobar, te napominje da do tada treba doći do dogovora.

"Ja se uzdam, uz kompromise koje i mi pravimo, da će doći do dogovora 3. maja na način koji ne ugrožava odluku Ustavnog suda i Suda u Strazburu. Ja sam i dalje optimističan u skladu s vremenom koje nam je ostalo, a to je desetak dana. Ja ću učiniti sve da stvorimo ambijent da se ispoštuje odluka Ustavnog suda i obezbijedimo relaksiran politički odnos u ovu predizbornu jesen. Volio bih da to učine i druge stranke", rekao je Čović.

On nije želio da komentariše optužbe iz SDP-a BiH da se njegovim prijedlogom za izmjene Izbornog zakona BiH ide u novu podjelu BiH, koju SDP nikad neće prihvatiti.

"Takve izjave neću komentarisati nikad. Mi gradimo evropsku i modernu BiH u kojoj će tri naroda i svi koji se ne izjašnjavaju tako biti dovoljno ustavno pozicionirani da se može reći da smo obezbijedili i ustavnu ravnopravnost. Sad imamo i odluku Ustavnog suda koja to traži", naveo je Čović.

On je istakao da su neke kolege već počele kampanju i već kandiduju svoje predstavnike za hrvatskog člana Predsjedništva BiH i prave spektakl. "Ja ću im ostaviti neka nastave sa tim spektaklima. Mi izbore dočekujemo spremni", ističe Čović, koji je i hrvatski član Predsjedništva BiH.

On je u izjavi Srni napomenuo da je ideja bošnjačkih stranaka da se riješi samo pitanje Doma naroda.

Prema njegovim riječima, nemoguće je napraviti legitimno predstavljanje u BiH po odluci Ustavnog suda, a zanemariti članove Predsjedništva BiH, gdje se najviše odražava ta legitimnost predstavljanja.

"Mislim da se po istom modelu izbornih jedinica može naći mnogo jednostavnije rješenje za Predsjedništvo nego za Dom naroda. To će biti moj stav u pregovorima. Nadam se da to svi razumiju, pa i oni koji vjeruju da bošnjačkim glasovima mogu biti birani za hrvatskog člana Predsjedništva i za hrvatske delegate u Dom naroda. Nadam se da će shvatiti da to nije dobar put", proučio je Čović.