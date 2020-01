Čović: Predsjedavanje Hrvatske EU može staviti u fokus BiH

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović smatra da je za BiH preznačajno da je Republika Hrvatska, kao njen prvi komšija i prijatelj, preuzela predsjedavanje Europskom unijom.

"Vrlo je značajno da to predsjedanje može staviti u fokus upravo BiH. I čini mi se, iz mojih razgovora s premijerom Andrejom Plenkovićem, koje smo vodili u zadnjih nekoliko mjeseci, da će BiH tu imati jedno svoje posebno mjesto. Međutim, mi moramo razumjeti da je do nas. Mi moramo imati inicijativu, usuglašene stavove kroz institucije BiH, kako bi onda te inicijative dobile svoje mjesto", ističe Čović. On podsjeća da se u maju u Zagrebu planira skup EU o otvaranju pregovaračkog procesa za Albaniju i Sjevernu Makedoniju, te da je jasno kako će se unutar EU već u narednih mjesec ili dva zauzeti stavovi o tome.

"To znači da BiH mora koliko danas kazati da je praktično opredijeljena za europski put bezuvjetno. Drugim riječima, da sve institucije BiH funkcioniraju i onda imamo šansu, prijatelje koji će to razumjeti. Čini mi se da nam sjednice koje organiziramo u Parlamentarnoj skupštini BiH daju nekog optimizma, jer ubrzano privodimo kraju uspostavu svih povjerenstava i izaslanstava koja nismo imali godinu dana, počinje u punom kapacitetu raditi i Parlament i Vijeće ministara", naglašava Čović.

Dodaje da ako se tako nastavi raditi i stave na dnevni red sva ona životna pitanja definisana i agendom, onda se ima čemu nadati.

"Siguran sam da će Hrvatska biti prijatelj u tom smislu, da će otvoriti i taj dio razgovora oko BiH. Ako mi budemo znali to vrijeme iskoristiti imamo se čemu i nadati", naveo je Čović.

Komentirajući izbor Zorana Milanovića za predsjednika Hrvatske, Čović kaže kako personalna promjena uvijek može nešto značiti kada su u pitanju pristupi u načinu rada, ali da se suštinski i strateški ništa neće mijenjati u odnosu službenog Zagreba prema BiH.

"Dolaskom predsjednika Milanovića umjesto predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović ja vjerujem da će ćemo imati kontinuitet odnosa Hrvatske prema BiH kao prijateljskoj zemlji, prvom susjedu i zemlji u kojoj živi hrvatski narod kao konstitutivan narod. Ustav Republike Hrvatske stvara vidne obveze kada je u pitanju hrvatski narod u BiH za sve predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u RH, tako da očekujem jednu novi dinamiku, ali i kontinuitet", zaključuje Čović.