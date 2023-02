Čović: Razgovaramo sa SDA, obrisi nove Vlade FBiH za desetak dana

SARAJEVO - Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, potvrdio je da predstavnici ove stranke vode razgovore i sa SDA kada je u pitanju formiranje Vlade FBiH, ističući da bi proces formiranja, odnosno obrisi vlade, mogli biti poznati u idućih desetak dana.

"Čini mi se da će, ipak, federalna Vlada u narednih desetak dana dobiti svoj obris i okvire i da ćemo imenovati predsjednika Vlade. Ja bih rekao da nikako neće iz drugog mjeseca izaći puna vlada, uz puni saziv vlade u svom imenovanju. To je sad pokazivanje jedne političke mudrosti stranaka, koje su se okupile to da uradimo. Treba biti ozbiljan i ja mislim da ćemo mi to završiti i da će to biti jasno i našoj javnosti u potpunosti, već možda do kraja iduće sedmice", rekao je Čović.