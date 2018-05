Čović: Sa Merkelovom smo razgovarali o političkoj situaciji i onome što je primarno

BERLIN - Dragan Čović, član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa Angelom Merkel, kojem su prisustvovali svi članovi Predsjedništva BiH izjavio je da vjeruje da su u Berlinu ostavili korektnu sliku.

"Drago mi je da smo danas na radnoj večeri kod kancelarke Merkel, razgovarali smo o političkoj situaciji i onome što je primarno - o euroatlantskom putu", kazao je Čović.

Kako je rekao, bilo je govora o izbornom zakonodavstvu i raspisanim Opštim izborima.

"Ostavili smo korektnu sliku da činimo sve da stabiliziramo BiH, da poslije izbora ne bi bila kriza koju mnogi predviđaju jer nismo na vrijeme primijenili izborni zakon", kazao je Čović.

On je dodao da je tu bitna podrška Merkel i njenog tima da "najmalobrojniji narod BiH legitimno dobije svoje predstavnike".

"Vjerujem da će biti još mnogo razgovora u narednom periodu u tražnju mnogih rješenja, pogotovo u ubrzanju euroatlantskog puta. Tu smo zamolili da nam pomognu", kazao je Čović.

"Dug radni sastanak. Imali smo priliku sva trojica pokazati različite poglede na odnose u BiH. Možemo biti zadovoljni", poručio je Čović iz Berlina.

In #Berlin, on #EuropeDay2018, with Chancellor Angela Merkel. #EuropeanBIH pic.twitter.com/CyoUtAhrGS