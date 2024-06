Čović: Sankcije nemaju nikakav smisao

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović rekao je da sankcije nemaju nikakav smisao i da se njima ništa neće riješiti u BiH.

Čović je naveo da se sankcije uvode protekle 24 godine, a da je u prvom paketu 2000. ili 2001. godine bilo 180 ljudi i bar toliko preduzeća.

On je podsjetio i na slučaj Hercegovačke banke u Mostaru u koju su ušli tenkovima, te upitao ko je procesuiran i da li je neko našao kriminal?

"To su političke igre. Žao mi je što se ovi paketi (sankcija) dešavaju na ovakav način. Neko vjeruje da će se time odnosi stabilizovati, ali to uveliko otežava našu komunikaciju i saradnju", rekao je Čović.

On je izrazio bojazan da ovaj trend neće stati i da neko vjeruje da je to alat za upravljanje nekim procesom.

Čović je istakao da treba stvoriti vlast koja funkcioniše i da se tada može poručiti međunarodnoj zajednici da nema potrebe da brine o BiH.

Odgovarajući na pitanje da li je upozoren da bi mogao da bude sankconisan, Čović je rekao da time nije opterećen i da će časno raditi svoj posao.

"Navikao sam na sve i svašta", rekao je Čović i dodao da ga sankcije neće zaustaviti u provođenju politike u koju vjeruje, čime, kako kaže, na najbolji način štiti interese i hrvatskog naroda i BiH.

Lider HDZ-a BiH je naveo da je prije par dana razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Milorad Dodikom kada je donesen novi paket sankcija.

"U takvoj situaciji trebate razgovarati o budžetu, o zajedničkoj sjednici i zaista to ne ide. Zamolio sam kolege da spustimo lopticu i da pokušamo tražiti rješenja, a ne dalje ulaziti u to političko blato", rekao je Čović i dodao da neki smatraju da je to dobar alat za rješavanje problema, prenosi Srna.

