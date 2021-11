Čović: Sankcije nikada nisu bile rješenje

MOSTAR - Sankcije nikada nisu bile rješenje i siguran sam da neće biti nešto na stolu dok se mi dogovoramo, kazao je u srijedu u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, komentarišući najavljene sankcije SAD i Evropske unije bh. političarima.

"Razgovori koji se vode i koji su se vodili bili su intenzivni, a u narednih petnaestak dana bit će ih na desetke s različitih strana svijeta. No, jasno je dano do znanja da se mi moramo dogovoriti, primarno u FBiH odnosno približiti odnose i vratiti povjerenje između Hrvata i Bošnjaka. To je ključni zadatak HDZ-a BiH i onoga što ja predstavljam u HDZ-u putem HNS-a, a jednako tako vjerujem i kolege iz SDA i drugih bošnjačkih stranaka u BiH", kazao je Čović novinarima, dodavši da je siguran da neće biti sankcija dok traju dogovori.

Uvjeren je kako će uskoro, odnosno do kraja ove godine u Parlamentu završiti izmjene Izbornog zakona BiH kako bi se obezbijedilo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda kad je u pitanju Predsjedništvo BiH i Dom naroda FBiH.

"Mislim da bismo time riješili sve blokade i ono što imamo kao politički problem", ocijenio je Čović.