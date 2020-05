Čović: Siguran sam da parlamentarna većina više ne postoji

SARAJEVO – Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i predsjedavjaući Doma naroda BiH, danas je novinarima rekao da već sad sa sigurnošću može potvrditi da nema parlamentarne većine, te da nema više smisla ni imenovati Vladu FBiH.

Rekao je da je imao sastanak sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, te da će razgovarati i sa liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, kao ambasadorom SAD u BiH.

"Jutros sam imao sastanak s Izetbegovićem i jedna od tema je bila nepostojanje parlamentarne većine pa, ako hoćete, i različita prozivanja u određenim temama. Ovaj put to je bio MMF, sredstva, odluke i moj stav je bio ovih dana i ubuduće da poštujemo Ustav i zakon. Pretpostavljam da je kolega isto rekao, jer ovih dana se dopisujemo preko medija, što nije praksa", kazao je Čović.

Naglasio je da u Vijeću ministara resorni ministar ima obavezu da predloži nešto.

"Bošnjačka strana to odbije, a sada vi to zovite kako hoćete, ali je po zakonu i Ustavu da iz resora finansija dolaze prijedlozi kada je u pitanju konkretno MMF, posebno kada smo te stvari dogovorili vrlo precizno i pred medije izašli, a u društvu su bili predstavnici MMF-a, Delegacije EU i ambasadori SAD i lideri parlamentarnih stranaka. Sve smo se dogovorili, samo to treba predočiti u dokument", kazao je lider HDZ-a.

Bakir Izetbegović, lider SDA i zamjenik predsjedavajćeg Doma naroda BiH, rekao je danas da nije problem mjesec dana prolongirati izbore i da se nada da će Vijeće ministara BiH izdvojiti sva sredstva za izbore, a ne samo dio sredstava.

"Ne znam šta više čekaju. Imali su vremena, mogli su to do sada završiti. Treba obezbijediti sva sredstva. Očekujem da se konačno donese Budžet i da se izdvoje sredstva", rekao je Izetbegović.

Kazao je da saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH postoji već deceniju.

"Danas sam razgovarao sa gospodinom Čovićem u smislu da u BiH nikada ne treba praviti koaliciju dvojice, trojice i mislim da trebamo uvijek uključivati četvrti element koji je vrlo jak u BiH, a to su građanske stranke i da SDA u pojedinim segmentima ima saradnju s njima. Mi sarađujemo sa svima koji brane Ustav BiH, ali najradije bi da radimo sa svima, da sve četiri komponente guraju reforme, integracije", rekao je Izetbegović.

Na pitanje kako komentariše najavljeni sastanak lidera SNSD i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića, Izetbegović je rekao da je danas imao sastanak sa Čovićem koji je trajao više od sat i da su iskreno govorili o svemu.

"Razgovarali smo da se ova stvar sa MMF-om riješi, da prestanu kočiti i da gospodin Čavara konačno iz ladice izvadi imenovanja u Ustavnom sudu FBiH. Da ne rade dvojica protiv trećeg, nego da sve trojica razgovaraju. Danas imamo prijedlog izmjena Ustavnog suda BiH koji nije usaglašen sa SDA. U isto vrijeme gospodin Čović prigovara što nema prave koalicije, prave saradnje između SDA i HDZ-a a onda neke stvari radi sa SNSD-om. Dakle, ništa novo, ali nažalost ne uspijevmao da se izvučemo iz tog začaranog kruga", rekao je Izetbegović.

Na novinarsko pitanje u vezi s raspodjelom sredstava MMF-a, on je rekao da treba postupiti po Ustavu i po zakonu.

Po njegovim riječima, jasna je stvar da ne može Vijeće ministara BiH naređivati Federaciji BiH način na koji će raspodjeliti sredstva.

"Ta stvar je definirana od strane federalnog Parlamenta i sve što je potrebno je jednostavno proslijediti sredstva entitetima koji će onda svoj udio dati Brčko Distriktu, a Federacija će podijeliti sredstva onako kako je već odlučeno. Tako da mi nije jasno čemu dalje ovakav kapric, osim ako se radi o namjeri da se kantoni posebno učine vidljivim, da se posebno pozicioniraju i kao neki novi entitet u odnosu na Vijeće ministara BiH", kazao je Izetbegović.

Ističe da su se približili stavovi kada su u pitanju izbori za lokani nivo, posebno koji se tiču Mostara, te da je problem u jednom detalju, a to je da je potrebno imati i dogradonačelnika u Mostaru.

"U Mostaru se mora dogovoreno raditi i da privremeno imamo poziciju gradonačelnika i dogradonačelnika. Čović i ja ćemo dalje o tome razgovarati", rekao je Izetbegović.

Odgovarajući na pitanje novinara kad će strane sudije otići iz BiH, Izetbegović je rekao da sve dok ima snaga u BiH koji direktno prijete BiH "nećemo oslabiti Ustavni sud niti poziciju međunarodne zajednice".