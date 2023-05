Čović: Spoljna politika više ne može biti politika jedne osobe

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas da spoljna politika BiH više nikada ne može biti politika jedne osobe, porodice i stranke, već treba da bude usaglašena i da se zna gdje se donosi i kako se provodi.

Čović je, nakon Izbornog sabora HDZ-a na kojem je ponovo izabran za lidera stranke, rekao da su vrlo jasno definisane odrednice HDZ-a kada je u pitanju BiH i pozicija hrvatskog naroda, ali i put kada je u pitanju spoljna politika.

"Željeli smo da potpuno promijenimo tu paradigmu u vođenju ili provođenju spoljne politike BiH, da ona više nikada ne bude politika jedne osobe, jedne porodice, stranke, kako god hoćete, da ona bude usaglašena, da se zna gdje se donosi, a zna se vrlo jasno kako se provodi", rekao je Čović na konferenciji za novinare u Mostaru.

On je napomenuo da kada predsjedavajuća Savjeta ministara ode na primjer u Brisel, ili u Veliku Britaniju, ona govori u ime BiH, ne iznosi svoj stav i neusklađene stavove.

"To bi trebalo da bude praksa kada je u pitanju spoljna politika, a na isti način i kada govorimo o uređenju pravne države BiH", rekao je Čović.

On je naveo da je za današnjem Saboru izabrano novo rukovodstvo stranke sa vrlo jasnim zadatkom da program koji su usvojili i strategiju do 2030. godine provedu do kraja, koordinisano i sa novom energijom.

Čović je istakao da je osnov zajedničkog rada unutar svih institucija BiH, kako hrvatskog naroda, tako i predstavnika druga dva naroda, odnosno, nosioca zakonodavne i izvršne vlasti, da se stvori ambijent da se već ove godine može reći da je ispunjeno ono što se očekivalo od BiH kada je u pitanju integraciona aktivnost.

"Da okončamo rok koji stoji ispred nas od šest mjeseci, da završimo izborno zakonodavstvo i ograničene izmjene Ustava BiH tako da to više nikad ne budu teme koje bi nas trebale opterećivati, odnosno, da se do kraja posvetimo ekonomskim i socijalnim pitanjima i definisanju osnovnih standarda funkcionisanja BiH", rekao je Čović.

On je naglasio da Hrvati žele da u tome budu predvodnici te pozvao sve koji su danas bili gosti iz partnerskih stranaka na nivou Savjeta ministara i entiteta, ali i partnerskih stranaka u Hrvatskom narodnom saboru /HNS/ da se to uradi u snažnom zajedništvu.

"Uvjeren sam da za to postoji jedna nova vizija, nova energija, novi zamah i dovoljno podsticaja da se ne bavimo sobom i da se okrenemo budućnosti", rekao je Čović.

On je naveo da ima povjerenje u nove partnere, da sve ono što je propušteno treba brzo raditi, a sve spinove staviti po strani.

"Nema nijednog razloga da se bilo koja tačka na Savjetu ministara ili Vladi Federacije BiH donese preglasavanjem, ako je to koalicija, partnerstvo", rekao je Čović.

Upitan u kojem je trenutku HNS, odnosno, HDZ BiH odlučio da im SDA, dugogodišnji partner neće biti partner, Čović je rekao da je ključni problem nepovjerenje u posljednje dvije godine i nevjerodostojnost.

Čović je izrazio uvjerenje da će do kraja maja biti završeno uspostavljanje vlasti i u preostala tri kantona - Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom i Livanjskom, te da nema razloga da bilo kojeg partnera eliminišu iz pregovora.