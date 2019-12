Čović: Spremna sva imena za resore u Savjetu ministara

SARAJEVO - Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da vjeruje da će nakon potvrđivanja imenovanja za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, Zoran Tegeltija napraviti konsultacije sa svim političkim strankama koje trebaju dati imena ministara i zamjenika ministara.

''Mislim da su sva imena spremna, za sve resore'', kazao je Čović, dodajući da, iako je proces provjera zakonom vremenski definisan, misli da "nema nijednog razloga da se taj vremenski rok uopšte konzumira u cjelini".

''Vjerujem da smo stvorili sve preduvjete danas, uz ovu atmosferu, da svakako prije katoličkog Božića imamo Vijeće ministara BiH. Ako ništa drugo, da možemo ubrzano završiti neke stvari koje nismo u posljednje vrijeme uspjeli završiti, a tiču se ogromnog broja zahtjeva, incijativa i finansijskih sredstava koja su, na neki način, vezana za izvršnu i zakonodavnu vlast u BiH, a nisu se u mogućnosti trošiti. Ono što će biti moja inicijativa, s obzirom na to da će predstavnik hrvatskog naroda ponovno biti ministar finansija, je da idemo sa prijedlogom proračuna. Zato bi dobro bilo da imamo i Vijeće ministara BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH prije nove godine'', istakao je Čović.

Podsjetio je da ovu kalendarsku i fiskalnu godinu nisu "uopšte konzumirali proračun", nego su donosili odluke o privremenom finansiranju.

"'To bi bila jedna dobra poruka, da imamo proračun prije početka kalendarske godine. Ako to i drugi razumiju, bit će dobro'', smatra Čović.

Na novinarsko pitanje u vezi s Vladom FBiH, odgovorio je da se sada razgovara o tome.

''Imamo puno tema koje trebamo usuglasiti. Svi čekaju vjerovatno ko će i ovdje proći od ministara, jer ta imena se pomalo mogu i preklapati, na neki način. Ja sam uvjeren da moramo jedan ozbiljan posao uraditi u Vladi Federacije BiH, preimenovanje nekih ministarstava, neka neustavna ministarstva uklopiti u neka druga, dobiti neka nova ministarstva'', naveo je Čović.

Dodao je da o tome već razgovaraju sa Strankom demokratske akcije.

''Vjerujem, u nekom razumnom vremenu, i ova priča o izbornom zakonu koja ide paralelno, da smo je u stanju privesti kraju. Ne vidim da je to više problem, pogotovo što ovo što pričam za fiskalnu problematiku, u Federaciji to normalno funkcionira. Ostat će ista struktura stranaka angažiranih u Vladi FBiH, Parlament radi, tako da to trebamo u jednom miru uraditi. Pozitivno razmišljam o tome i vjerujem da nećemo dugo čekati'', kazao je Čović.