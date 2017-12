Čović: Spriječiti 'harangu' nakon Haške presude

ZAGREB - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je danas u Zagrebu da sada treba spriječiti bilo kakvu harangu koja može uslijediti od onih koji bi željeli da iskoriste hašku presudu šestorici zvaničnika Herceg-Bosne za procese koji se već dugo planiraju u BiH.

"Ova presuda je zločinačka prema svakom časnom predstavniku i HVO-a i hrvatskog naroda i mi na to vrijeme moramo biti ponosni. Na taj način smo očuvali ne samo hrvatski narod, već i BiH. Da nije bilo HVO-a, BiH sasvim izvjesno danas ne bi bilo", naglasio je Čović.

Prema njegovim riječima, da nije bilo Hrvatske i njene politike prema BiH - nje u ovako međunarodno priznatim granicama danas ne bi bilo, prenose hrvatski mediji.

"S te strane to treba da nam bude ohrabrenje, a s druge strane treba spriječiti bilo kakvu harangu koja može uslijediti od onih koji bi željeli iskoristiti ovakve obrise presude na procese koji se već dugo planiraju u BiH", rekao je Čović tokom posjete Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

On je odbacio kvalifikaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu u haškoj presudi.

"Ono što nama smeta je izvlačenje iz konteksta, selektivan pristup problemu je nešto što je uveliko moglo do kraja narušiti odnose u BiH. Zadatak koji imam ispred sebe kao predvodnik koji sprovodi politiku hrvatskog naroda jeste da se to ne dogodi. Jer to je ona brutalna provokacija s tog nivoa koja dolazi izvana, a takvih će biti i unutar BiH, našeg okruženja", dodao je Čović.

On je potvrdio da će večeras ponovno razgovarati s predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

"Moramo osnažiti poziciju najmalobrojnijeg naroda u BiH jer dok su Hrvati konstitutivan narod u BiH to je najbolja zaštita i garancija BiH kao evropske moderne države. Ne bude li Hrvata kao konstitutivnog naroda, jasno je da je budućnost u BiH upitna i neizvjesna", tvrdi Čović.

On je poručio da svako treba da odgovara za svoj zločin bez obzira o kome se radi i na kojem području je učinjen.

Što se tiče presude, Čović smatra da je potrebno poslušati one koje razumiju međunarodno pravo i vidjeti koji su elementi na kojima treba djelovati.

"Nije se ovdje sudilo Hrvatskoj, ovdje se jasno znalo kakav je odnos. Mi u BiH moramo formalno-pravno tražiti elemente zaštite, kao i Hrvatska koja ne smije više ostati po strani", ocijenio je Čović. /kraj/ab