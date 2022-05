Čović: Stranke HNS-a idu zajedno na izbore

MOSTAR - Sve stranke Hrvatskog narodnog sabora (HNS) zajedno će nastupiti na predstojećim opštim izborima u BiH kada je u pitanju izbor člana Predsjedništva BiH i za Republiku Srpsku, dogovoreno je na današnjoj sjednici Predsjedništva HNS-a.

"Dogovorili smo se da zajednički idemo na izbore svjesni iskušenja, svjesni uloge Centralne izborne komisije (CIK) BiH, političke atmosfere koja se gradi. Mislimo da može biti mnogo veća šteta ako bi napravili drugačiju kalkulaciju oko izbora", rekao je predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

On je na konferenciji za novinare nakon sjednica predsjedništva HDZ-a BiH i HNS-a poručio da će HNS BiH krenuti u realizaciju zaključaka sa vanrednog sabora HNS-a, ukoliko ne dođe do dogovora oko izmjene Izbornog zakona BiH.

"SDA i jedan dio stranaka bošnjačkog naroda nekoliko mjeseci izbjegava razgovore. U decembru, kada smo trebali zaključiti razgovore, stvorila se klima da je izdajnik ko dođe na pregovore. Nakon toga se u posljednjih mjesec dana još dva puta dogodilo nešto slično. U prošloj sedmici kada sam imao razgovore sa predstavnicima evropske administracije oko dogovora u vezi posjete ključnih ljudi Evropskog parlamenta, rekao sam da što se tiče hrvatskog naroda nema problema, ali da moraju vidjeti sa onima koji zadržavaju status kvo zadnjih godinu i po dana", naveo je Čović.

Čović kaže da je siguran da snažna podrška koja dolazi spolja omogućava bošnjačkim političarima da ponašaju kako se ponašaju.

"Mi smo u isto vrijeme prije dvije godine imali proglašene lokalne izbore, a onda smo 17. maja sjeli i dogovorili se da napravimo izmjene Izbornog zakona za Grad Mostar. To su tada zagovarali Bošnjaci uz logistiku međunarodne zajednice. Danas mi to isto zagovaramo, a Bošnjaci svim sredstvima izbjegavaju, a međunarodna zajednica taktički nastupa i kaže da će izvora biti bez obzira na dogovor", naveo je Čović.

Čović nije želio da komentariše navode predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića o trećem entitetu.

"Mislim da je članak sedam naših zaključaka nedvosmislen i jasan i nema ništa prikriveno. Kaže se da će se pravnim i političkim sredstvima, u skladu s Ustavom i zakonom riješiti pitanje institucionalne i organizacione transformacije BiH na tragu federalizma, konsocijacijske demokratije. Ako ne bude ništa realizovano od ovoga što ja govorim, a to je i da će 22. maja doći najviši nivo predstavnika EU s kojima ćemo pričati o našem kandidatskom statusu, promjeni Izbornog zakona, ići ćemo u realizaciju sedmog zaključka", poručio je Čović.

On je pojasnio da očekuje da 22. maja u posjetu BiH stignu predstavnici najvišeg nivoa evropske administracije.

"Bez takvih iskoraka i traženja rješenja kako provesti presudu Ustavnog suda i izbora za članove Predsjedništva BiH, možemo ući u mnogo težu situaciju od one koju imamo danas gdje ne funkcioniše ni izvršna, ni zakonodavna vlast", rekao je Čović.

"Izjava Arnautovića dovoljno govori o namjeri"

Centralna izborna komisija BiH (CIK) predstavlja čistu političku instituciju napravljenu tako da jedna politička opcija može da upravlja izbornim procesom, ocijenio je predsjednik HDZ BiH Dragan Čović i istakao da najnovija izjava predsjednika CIK-a Suada Arnautovića dovoljno govori šta je namjera tih ljudi.

"Dobro je da se javio predsjednik CIK-a da kaže da će oni procijeniti da li neko antidejtonski djeluje, pa će ga skinuti ili neće potvrditi na listama", rekao je Čović novinarima u Mostaru komentarišući izjave predsjednika CIK-a BiH Suada Arnautovića da je moguće da CIK BiH ne dozvoli kandidaturu njemu i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. On kaže da to dovoljno govori šta je namjera tih ljudi, ali i poručuje da im to nikad neće proći. "Dobro je da smo to čuli, da izbjegnemo bilo kakva nagađanja oko toga šta je CIK BiH, šta im je cilj i kako želi manipulisati onim što je Ustavni sud BiH stavio van snage", naglasio je Čović. Arnautović je ranije izjavio da će CIK odbiti ovjeru učešća Dodika i lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića na izborima, ako Kristijan Šmit kaže da krše Dejton i Ustav.