Čović: Strategija za zapadni Balkan ohrabruje BiH, ali moramo početi raditi

VITEZ - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je u da u Strategiji proširenja Evropske unije (EU) za zapadni Balkan ne vidi nijednu prepreku da Bosna i Hercegovina postane članica EU, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, ali je naglasio kako će to zavisiti o radu i političkoj volji.

"U Strategiji vidim vrlo dobro mjesto za BiH, ukoliko ćemo išta raditi. Srbija radi, Crna Gora radi, morat ćemo i mi to početi", kazao je Čović u izjavi za Fenu tokom posjete Vitezu, demantujući tako pojedine ocjene da ova strategija potvrđuje nepovoljan položaj BiH u odnosu na susjedne zemlje.

Čović je istakao kako je Strategijom za zapadni Balkan, BiH ohrabrena da uradi svoj dio posla koji, kako kaže, uopšte nije težak, ali nedostaje politička volja.

"Strategija nam jasno poručuje da možemo stići sve i da je do nas. Motivira nas da donosimo odluke i da konačno završimo rad na Upitniku koji nam je uputila Evropska komisija. Kako će vam netko pričati o kandidatskom statusu, a već 14 mjeseci, ne vidi odgovore na Upitnik, dok su drugi to uradili za dva, tri ili četiri mjeseca", dodao je Čović.

Naglasio je kako je bio uvjeren da će BiH predati odgovore na Upitnik još prije pola godine, dodavši da ovo probijanje rokova predstavlja sramotu za BiH.

"Neka mi neko objasni zašto to nismo odradili, a ne da svaki put, kada odlazimo u Briselu, govorimo kako ćemo to uraditi... Jednostavno, to je jedna naša sramota, ali to je naša administracija i igranje politikom i poslom kojim se bavimo", naglasio je Čović.

Istakao je kako vjeruje da će odgovori na Upitnik biti predani 28. februara tokom posjete predsjednika Evropske komisije Žan-Klod Junkera BiH.

Na upit očekuje li da do Junkerove posjete BiH, dođe i do približavanja političkih stavova o izmjeni Izbornog zakona BiH, Čović je rekao da vjeruje kako će do tada biti poznato postoji li za to politička volja.

"Izborni zakon će se morati mijenjati kako bismo imali implementaciju izbora, odnosno uopće izbore u oktobru. Svi se zalažemo da ćemo to napraviti i da će izbori biti, međutim te političke volje još ni izbliza nema. Vjerujem da će mnogi, koji misle zadržati status quo, shvatiti da će neke stvari morati promijeniti i da će se to morati vidjeti i na jedan praktičan način, i kada dođe gospodin Junker, ali i ostali koji će dolaziti u idućih mjesec ili dva", kazao je Čović.