Čović: Strpljivo i bez nervoze završiti promjenu Izbornog zakona

MOSTAR – Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru kako prostora za razgovore i konkretne dogovore još ima te kako smatra da su što se tiče Izbornog zakona napravili jedan ogroman iskorak.

"Dok god imamo šansu i mogućnost da ovaj posao završimo jer smo došli do samog kraja treba biti strpljiv i to završiti, bez bilo kakve nervoze. Što se tiče Izbornog zakona mislim da smo napravili jedan ogroman iskorak, što se tiče hrvatske strane, i došli do one mjere u koju se više ne može dirati. U Ustav BiH, u Ustav FBiH se ne može dirati", naglasio je Čović nakon sjednice HDZ-a BiH.

Dodaje kako su konstitutivnost naroda i legitimno predstavljanje stvari o kojima se ne može pregovarati niti se pregovaralo te da će se tako i dalje nastaviti, ustvrdivši da su bili blizu dogovora i da prostora za razgovore još ima.

"Postoji koliko god još uvijek slaba mogućnost da se na različite tehničke načine riješi ovo pitanje obzirom na to da smo bili vrlo blizu dogovora, ako ništa drugo ne bude da taj dio pokušamo staviti u procedure u Zastupnički i Dom naroda i jednako tako i usvojiti. Mislim da prostora za razgovore i konkretne dogovore još ima. Nisam nikad rekao da su propali ali da su u ovom formatu apsolutno završeni i da nisu polučili rezultat to je tačno", naveo je Čović.

Komentirajući dešavanja na jučerašnjoj sjednici Doma naroda BiH, neusvajanje reformskih zakona, kao i neusklađivanje s mjerama EU protiv Rusije, Čović je kazao kako problemi nastaju "kada imate opozicijske stranke koje redovno koriste da dopunjavaju i kreiraju dnevni red po svojoj želji".

"I mi u principu odbacujemo dopune dnevnog reda koje dolaze od opozicionih stranaka unutar Doma naroda i to je praksa već pune tri godine", kazao je Čović. Pohvalio je i uspjeh hrvatske diplomacije i premijera Andreja Plenkovića koji je, kako je kazao, uspio kao izvjestitelj u zaključcima Evropskog vijeća vrlo jasno pozicionirati BiH.

"Poslali su nam vrlo jasnu poruku da Evropska unija ostaje spremna nastaviti angažman na najvišoj razini, što praktično znači da je ostavljena vrlo jasna mogućnost da se na najvišoj razini organizira još jedan krug sastanaka s predstavnicima određenih političkih stranaka u BiH", pručio je Čović.

