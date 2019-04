Čović: Sve spremno za formiranje Savjeta ministara

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da je sve spremno za formiranje Savjeta ministara, budući da su nedoumice i eventualna uslovljavanja otklonjeni izjavom koja je usaglašena između HDZ-a, SNSD-a i SDA, a koja govori i o evropskim integracijama i izbornom zakonodavstvu.

"Sada smo došli u fazu da trebamo razgovarati o raspodjeli resora. (Bakir) Izetbegović je tražio dodatno vrijeme, odnosno da razgovorima prisustvuje tim SDA. Ja ovih dana očekujem inicijativu da što prije sjednemo, da ne bi došlo do drugih problema", rekao je Čović.

Čović, koji je i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a rekao da je za predsjednika Glavnog vijeća ovog sabora ponovo izabran Božo Ljubić.

On je, kada je riječ o formiranju Vlade FBiH, rekao da su u toku pregovori sa partnerima, kako bi napravili agendu za naredne četiri godine, ističući da prva tačka te agende treba da bude izborno zakonodavstvo.

"Bez toga nema smisla ulaziti u bilo kakvu aktivnost. Vidjećemo koliko će to brzo ići", rekao je Čović.

Čović je, komentarišući eventualni ulazak DF-a u vlast, rekao da SDA predvodi bošnjački blok stranaka i da je njihova stvar koga će imati u tom bloku.

"Siguran sam da za pregovaračkim stolom neće biti DF-a, niti nekih drugih. Imamo tri predvodnika. Dalje je sve paket - bošnjački, hrvatski, srpski i ja ne želim nikoga uslovljavati koga će kao osobu neko staviti za ministra", rekao je Čović.

On je, komentarišući nedavni sabor Udruženja građana "Hrvatska zajednica Herceg-Bosna" na kojem se obratio, naveo da je to bio redovni sabor.

"Vrlo precizno sam kazao da tamo gdje nije bila organizovana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, hrvatskog naroda tamo nema. To neka bude odgovor šta je to značilo za poziciju BiH. To je institucija koja je djelovala kao i druge dvije institucije, ona je kao takva ugrađena u Vašingtonski i Dejtonski sporazum", rekao je Čović.

Čović je izrazio nadu da će se vrijednosti Hrvatske zajednice Herceg-Bosne trajno baštiniti.

"Nadam se da ćemo mi vrijednosti Hrvatske zajednice Herceg-Bosne trajno baštiniti bez želje da bilo koga povrijedim od onih koji su imali problema u tom vremenu. To je stav koji ću hiljadu puta ponoviti, bez želje da bilo koga povrijedim", naveo je Čović.

On je, govoreći o migrantskoj krizi, rekao da će Hrvatski narodni sabor tražiti da institucije BiH zatvore granice, kako bi se znalo ko ulazi u BiH.

"Mi nagađamo ko je ušao i gdje se nalazi - čime upravljamo? Moramo pružiti bezbjednost građanima. Mi ćemo tražiti da se do kraja zatvore granice", naveo je Čović i dodao da migrantska kriza nije problem jedne regije ili jednog naroda, već cijele BiH.