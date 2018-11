Čović: Svejedno je ko će od Bošnjaka biti partner, bitan je Izborni zakon

MOSTAR - U Mostaru je danas održana sjednica Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH.

Sve stranke HNS-a, izjavio je nakon sjednice predsjednik ovog tijela Dragan Čović, biće zajednički uključene u svaku aktivnost u vezi s implementacijom izbornih rezultata.

“Ne želimo ostaviti nimalo prostora za bilo kakve špekulacije potencijalnih partnerskih stranaka oko stvaranja nekih većina. Upravo, ovaj rezultat koji smo postigli u ime HNS-a daje nam za pravo da možemo ispregovarati s kolegama iz bošnjačkog i srpskog bloka, što smo faktički završili na način da Vijeće ministara i sve druge nivoe vlasti možemo pravodobno iskomunicirati”, kazao je Čović.

Jedan od bitnijih zaključaka s današnje sjednice, kako je rekao, jeste taj da HNS procjenjuje da danas nema preduslova za implementaciju izbornih rezultata s obzirom na odluku Ustavnog suda.

“Vjerujem da ova dinamika koju imamo daje nam za pravo da dalje možemo nastaviti razgovarati sa svima, kako bi osigurali zaštitu pozicije hrvatskog naroda kao konstitutivnog na svim nivoima u BiH, bez obzira na sva iskušenja koja smo imali zbog jednog dijela ovih rezultata, da ćemo istrajati na našem nastojanju da osiguramo da na idućim izborima nikad više ne dvojimo hoće li legitimni predstavnici Hrvata biti u Domu naroda, Predsjedništvu i tamo gdje pripadaju po Ustav”, rekao je on.

Na pitanje kakva su mu očekivanja od predstojeće sjednice CIK-a i njihove odluke, ali i naznaka dijela bošnjačkih stranaka da ipak ne žele legitimne hrvatske predstavnike HNS-HDZ-a u vlasti, prije svega u Federaciji, Čović je odgovorio:

“Ako je to stvarna želja tih bošnjačkih stranaka, meni je žao. A, da smo naivni, nismo. Jer, ako je neko želio izabrati hrvatskog člana Predsjedništva, htjet će i dalje. Uvjeren sam da imamo dovoljno kapaciteta i snage da zašititmo svoju poziciju i da nismo ovisni o bilo kome. Da li će nešto uraditi Centralna izborna komisija ove sedmice ili drugi, to nagađamo već neko vrijeme. Mislim da odluku Ustavnog suda može provesti samo zakonodavac, a to je Parlamentarna skupština BiH. Sve drugo mogu biti neki provedbeni akti, koji u biti neće biti provođenje odluke Ustavnog suda. Kakva god bude odluka te institucije, treba očekivati pravne posljedice, moguće žalbe. Pritisaka ima bezbroj. Oni se više ne skrivaju, međutim, ako smo jedinstveni kakvi jesmo, uz ovaj rezultat, predstavnike HNS-a niko ne može eliminirati”, poručio je Čović.

Rekao je i da je HNS-u poželjan partner svako onaj ko želi da doživi BiH kao zajednicu tri konstitutivna naroda i onih koji se ne izjašnjavaju tako.

“ Sasvim je svejedno je li to jedan bošnjački blok, drugi ili treći. Bitno je da imamo legitimno predstavljanje i kapacitet da donosimo odluke. To su partneri, to nije koalicija”, naveo je Čović.

U odgovoru na to zbog čega nije bio na obilježavanju Dana državnosti, kao i da su neki to protumačili da podržava Milorada Dodika, Čović je rekao da svako ima pravo tumačiti šta želi.

“Imam vrlo jasan stav prema legitimnosti predstavljanja i tako ću se odnositi ubuduće”, zaključio je Čović.

(avaz.ba)