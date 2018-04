Čović: Teško će biti sprovesti izborne rezultate

MOSTAR - Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović izjavio je da će opšti izbori biti održani, ali da nakon izbora može uslijediti užasna kriza jer će biti teško sprovesti izborne rezultate.

Čović je istakao da je prva sedmica maja krajnji rok za dogovor o eventualnim izmjenama Izbornog zakona, jer je nakon raspisivanja izbora nemoguće nešto mijenjati u izbornom zakonodavstvu.

"Vremena jeste malo, ali činjenice su na stolu i ako bude volje dogovor će biti postignut", rekao je Čović za portal "Klix".

Čović, koji je i predsjednik HDZ-a, je naveo da je kroz izmjene Izbornog zakona potrebno uraditi tri stvari, a sve se tiču odluka Ustavnog suda BiH.

"Jedna je izbor članova Predsjedništva BiH, gdje se forma legitimnog predstavljanja, koja je definisana u odluci Ustavnog suda, primarno odnosi na legitimno predstavljanje tri člana Predsjedništva. Zatim su tu klubovi Doma naroda Parlamenta FBiH i naravno Grad Mostar, što se veže za jednu raniju odluku Ustavnog suda", rekao je Čović.

On je poručio da je spreman da sutra sjedne za sto i dogovara izmjene Izbornog zakona, ali da neke stranke očigledno žele krizu.

"Postoje stranke koje žele neku promjenu, ali i one koje žele krizu. Postoje i stranke, prije svega one sarajevske, koje žele zadržati status kvo. Razumijem ih donekle, jer zašto ispustiti mogućnost da drugom birate predstavnike, što je omogućeno trenutnim zakonom koji je Federaciju BiH definisao kao jednu izbornu jedinicu", istakao je Čović.

Ukoliko ne dođe do izmjena Izbornog zakona u narednih mjesec dana, Čović je rekao da će sve ostati isto, ali da će to biti jasna poruka iz Sarajeva.

"Kada treba slati poruku Briselu svima su puna usta toga da jedni drugima ne trebamo birati političke predstavnike, a kad dobijemo priliku da to promijenimo u zakonu, onda niko ništa ne radi", ocijenio je on.

Čović je rekao da će odluku o ponovnoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH donijeti, najvjerovatnije, na sjednici Predsjedništva stranke 7. maja.

"Do tada siguran sam da nećemo razgovarati o pozicijama ni za koji nivo. To ćemo tempirati za vrijeme kada izbori budu raspisani", najavio je on.