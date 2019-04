Čović: Tražićemo zatvaranje granica BiH

​Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH će zbog migrantske krize tražiti zatvaranja granica, kako bi se spriječio nekontrolisani ulazak u zemlju, izjavio je danas predsjednik tog Sabora i HDZ BiH Dragan Čović, koji je izrazio i veliku zabrinutost po pitanju slučaja 'salafije'.

Čović je nakon sjednice Predsjedništva HNS novinarima rekao da BiH mora da se ponaša kao uređeno pravno društvo, iako su, kako je rekao, svjesni da ona to nije.

"Moramo znati ko nam se nalazi u državi. Mi ništa od toga ne znamo. Niti znamo ko je ušao u državu, ni gdje se nalazi. Mora zaživjeti društvo koje će svim žiteljima države osigurati bezbjednost. To nema veze s nacionalnošću. To su realni problemi. S te strane tražićemo da institucije zatvore granice. Prvo ćemo ići prema izmjenama zakona, da oni koji uđu u BiH lakše zatraže azil, mada je evidentno da niko ovdje ne želi azil, ali da može dobiti odgovor za 48 sati. Ovo je problem cijele BiH", rekao je Čović novinarima nakon sjednice Predsjedništva HNS.

Takođe, osvrnuo se i na navodnu 'aferu salafije', rekavši da sve što se do sada moglo čuti, jeste samo, kako je kazao, "jedna špekulacija, igra određenih ljudi da stvore jedan poseban ambijent u BiH uoči nekih događanja".

"Ovo nije prvi put da se radi na ovakav način. Ako se nešto tvrdi, onda se to mora i dokazati. Ovako se svašta nagađa, da je neko nekoga zvao i tako dalje. To dovoljno govori da mi kao država funkcionišemo. Kad to kaže resorni ministar, ali bez ikakvih detalja, onda se otvaraju brojna pitanja. Evidentno se pokazuje na kom je nivou funkcionisanje pravne države", izjavio je Čović.

Tvrdim, naglasio je, da je ova priča lansirana zbog dolaska premijera (Andreja) Plenkovića u Neum.

"Neko će reći da je sve urađeno zbog predsjednice (Kolinde) Grabar Kitarovićeve, a neko drugi da je zbog tužiteljke Tadićeve. Zbog svega sam jako zabrinut, jer ako se može ovako špekulisati, onda stvari nisu dobre. Pitali su me ovih dana koliko će još vremena proći dok se ne otkriju nalogodavci i izvršitelji atentata na Jozu Leutara. Pa dok je ovakva pravna država nikad nećemo saznati ko su naručioci ne samo tog, nego i brojnih drugih ubistava“, rekao je Čović, preneo je portal Dnevnik.