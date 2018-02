Čović: Vjerujem da ćemo u ovom mjesecu postići konačan dogovor o Izbornom zakonu

BRISEL - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izrazio je uvjerenje da će ovog mjeseca na sastanku sa predstavnicima međunarodne zajednice biti postignut konačan dogovor o Izbornom zakonu BiH.

Čović je rekao da je izborno zakonodavstvo u BiH bilo u fokusu razgovora članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Evropske narodne stranke Josefom Dolom u Briselu.

"Nastavljamo da razgovaramo kako bi se što prije našla rješenja. Vjerujem da ćemo se u februaru u Sarajevu okupiti zajedno sa predstavnicima institucija međunarodne zajednice kako bismo konačno dogovorili rješenja u vezi sa Izbornim zakonom BiH", poručio je Čović nakon sastanka.

On je naveo da je "u optimizmu izgubljeno godinu dana", te da je sada ostalo još tri mjeseca za rješavanje tog pitanja, prenose federalni mediji.

"Moraćemo biti mnogo optimističniji da bismo to završili. Ideja je da razgovori budu u februaru, a da to u martu bude u parlamentu, šta god to bude što između sebe budemo usaglasili, i kada je u pitanju Dom naroda Federacije BiH i Predsjedništvo BiH i Mostar", rekao je Čović.

On kaže da je riječ o ukupnom izbornom zakonodavstvu koje bi trebalo da omogući da izbori budu održani i da budu sprovedeni rezultati.

Čović je ocijenio da je atmosfera na sastanku sa Dolom bila dobra, te najavio da će na današnjem sastanku sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federikom Mogerini insistirati na tome da kandidatski status BiH ne bude upitan kada bude okončana procedura u vezi sa Upitnikom Evropske komisije.