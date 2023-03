Čović: Vlada FBiH do 6. aprila

SARAJEVO - Ustavni rok za formiranje nove Vlade Federacije BiH ističe 6. aprila i pitanje je da li će on biti ispoštovan s obzirom na to da SDA još ne pristaje da se Vlada FBiH formira bez njih i pored toga što koalicija okupljena oko HDZ-a i SDP-a ima većinu.

Iz HDZ-a su najavili da će 24. marta biti održan sastanak sa strankama "trojke" koju čine SDP, NiP i Naša stranka, na kojem će biti potpisan i sporazum koji će definisati odnose između dva bloka, ali i precizirati detalje o tome kome pripada koji resor, institucija itd., kako u budućnosti ne bi bilo problema i nesuglasica po tom pitanju.

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, nakon sjednice Hrvatskog narodnog saveza (HNS) rekao je da će Vlada FBiH biti imenovana do 6. aprila te da je plan da se kompletno formiranje vlasti, uključujući i kantone, završi do kraja aprila.

Govoreći o sporazumu koji treba biti potpisan, Čović je rekao da će on otkloniti nesporazume koji se pojavljuju u javnosti kao što je imenovanje sudije u Ustavni sud BiH iz FBiH.

Govoreći o odnosima sa SDA, Čović je rekao da je ta stranka izgubila povjerenje, ali da on lično nikoga ne izbjegava te da ima partnere s kojima gradi vlast.

"Kada dođe nešto na Savjet ministara, insistiramo da to prođe jednoglasnost. Povjerenje sa SDA je izgubljeno. Moguće da će doći vrijeme kada će se to promijeniti. Pokušavamo da ova parlamentarna većina prati Vladu FBiH. Trebaće nekog nadmudrivanja, ali uvjeren sam da će do 6. aprila sve biti završeno", rekao je Čović.

Za razliku od Čovića, koji tvrdi da će Vlada FBiH biti formirana u Ustavom propisanom roku, Nermin Nikšić, lider SDP-a, rekao je da do kraja roka treba da se vidi da li je rukovodstvo FBiH spremno da prihvati parlamentarnu većinu u oba doma Parlamenta FBiH i podrži Vladu ili će, kako je rekao, "imati blokadu".

Inače, da bi Nikšić, koji je kandidat za premijera FBiH, preuzeo mandat za sastav nove Vlade FBiH, potrebno je da predsjednik FBiH i dva potpredsjednika daju svoj potpis, međutim problem je u tome što Refik Lendo, potpredsjednik FBiH, koji dolazi iz SDA, neće da mandat da Nikšiću, tvrdeći da u vlasti treba da bude SDA, koja je dobila više glasova nego sve stranke okupljene oko SDP-a.

"Vlada FBiH će biti imenovana u ustavnom roku. Moj prijedlog će otići sigurno prije isteka roka od 30 dana, ali kada će biti imenovana u Predstavničkom domu, to ne zavisi od mene", rekla je Lidija Bradara, predsjednica FBiH.

Ona je istakla da ne zna da li će Lendo na kraju popustiti, te da se to može tumačiti na razne načine, ali da je suština da će se raditi o blokadi.

Ona je rekla da je jedini kandidat za premijera Nikšić, te da u ovom trenutku uvođenje SDA u vlast izgleda kao nemoguća misija.

"Budući da SDA nema niti partnere niti razgovara sa bilo kim ozbiljno o učestvovanju u vlasti, osim tog nekog uslovljavanja. Treba pustiti vremenu da vidimo kako će se stvari odvijati i u kojem smislu će se SDA eventualno pojaviti kao neki partner. Oni u ovom trenutku nikome u BiH nisu partneri", rekla je Bradara, a prenose agencije.