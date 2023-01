Čović: Za izbornu reformu nije dovoljna "osmorka"

SARAJEVO - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je moguća izborna reforma u BiH i da tu nije dovoljna "osmorka", nego je potrebno iskoristiti cijeli koalicioni kapacitet kod predstavnika Bošnjaka, Srba i Hrvata.

"Svi imaju odgovornost za to, s obzirom da je to stavljeno u dokumente našeg koalicionog partnerskog djelovanja za četiri godine. Tamo piše da ćemo u roku od šest mjeseci završiti taj posao sa djelimičnom izmjenom Ustava ako nam bude trebala, odnosno Izbornog zakona. To znači dodatno objasniti ove odluke oko Doma naroda našim konkretnim doprinosom, a isto tako naći konačno rješenje za izbor članova Predsjedništva BiH", naveo je Čović.

Čović je za današnji "Večernji list", izdanje za BiH, rekao da ozbiljni ljudi koji ulaze u politiku sa željom da naprave zaokret nose i odgovornost da će završiti preuzete obaveze.

On smatra da će SDA koristiti ono što svakoj opoziciji stoji kao alat u rukama - da osporava procese vlasti i onih koji donose odluke.

"Budemo li dovoljno mudri, misleći sad na naše partnere iz `osmorke`, SDA neće uspjeti koliko god bila još dobro organizovana i željela narušiti te odnose, stvoriti nesklad u djelovanju i srušiti tu koaliciju. To je sada do lidera `osmorke`, jer moraju da budu svjesni važnosti ovog koncepta. Iskušenja će biti, a prvo ozbiljnije upravo je izborno zakonodavstvo", smatra Čović.

Čović ističe da na dnevni red dolaze teme koje duže od 10 godina stoje kao takve, što je isprovociralo one koji su izgubili ove izbore, jer su uvjereni da bi na tome mogli graditi svoje pozicije.

"Te teme nisu novost. Kada smo dogovorili koalicioni sporazum znali smo šta sve tri strane misle o pojedinim pitanjima. Jedna od tema koja se nastoji problematizovati je NATO. Za mene ne može NATO biti ključ razdora ako dobro znamo stavove o tom segmentu integracija. Na isti način je i državna imovina i druge teme", rekao je Čović.

On je napomenuo da nijednu temu neće "gurati pod tepih", ali će rad sada usmjeriti na stvari o kojima su saglasni kao što je EU, uspostavljanje pravne države i ekonomski napredak.

Čović ističe da su Hrvati redovno zamjerali da im drugi konstitutivni narodi biraju predstavnike, odnosno da ako je Hrvat u Predsjedništvu BiH biran dominantno bošnjačkim glasovima onda četiri puta nije bio legitimni predstavnik hrvatskog naroda.

"Kada je u pitanju Dom naroda, barem u pet kantonalnih prostora Bošnjaci su dominantnom većinom birali predstavnike Hrvata u Klub Hrvata u Domu naroda FBiH. Naravno da je to nelegitimno. Istovremeno, u Klubu Bošnjaka svih 23 delegata legitimno je izabrao bošnjački narod, nisu ih birali ni Srbi ni Hrvati. Povezati to sa legitimnošću među Hrvatima je neuporedivo", naveo je Čović.

On je rekao da za njega lično nema nikakvih problema da predstavnici klubova, u skladu sa onim što je kao rješenje nametnuo visoki predstavnik, predlože listu sa koje bi onda Predstavnički dom izabrao predsjednika Federacije i dvoje potpredsjednika.

"Ima različitih alternativa, ali o njima ne bih sada spekulisao", dodao je Čović.