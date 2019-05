Čović glasao na izborima: Očekujem da BiH ima predstavnika u Evropskom parlamentu

MOSTAR - Svoje biračko pravo na izborima za Evropski parlament iskoristio je i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i HNS-a. Čović se u pratnji supruge Bernadice oko devet sati pojavio na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Petar Bakula" u Mostaru.

Poslije glasanja okupljenim novinarima je rekao da očekuje "pristojnu izlaznost u Bosni i Hercegovini, kad već imamo priliku biti dio evropskog izbornog procesa, a time i dio evropske infrastrukture".

"Duboko sam uvjeren da će Bosna i Hercegovine imati predstavnika u Evropskom parlamentu, kao što smo imali i dosad, ali bih volio da izlaznost bude bar desetak puta izraženija nego smo imali prije pet godina", izjavio je Čović.

Dodao je da je važno da Hrvati u BiH glasaju na ovim izborima jer već dugo govore da su dio Evrope, a davno se, još 2015. predao zahtjev za kandidatski status.

"Nismo još dobili kandidatski status postajemo dio evropskog procesa. Nadam se da će to ubrzati sve procese u Bosni i Heregovini te da ćemo vrlo brzo sustići naše susjede s istočne strane. Čuje se ipak glas s ovih prostora u EU parlamentu, čuo se i dosad. To je još jedan iskorak da različitim jezicima govorimo o BiH u Evropskom parlamentu, a to onda jača i odnos euro parlamentaraca prema našem prostoru. Vjerujem da će ih potaknuti i na proširenje", zaključio je Čović.

