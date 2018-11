Čović i Berton: Uređeno izborno zakonodavstvo prioritet

SARAJEVO - Šef Misije OEBS-a u BiH, Brus Berton, istakao je, u razgovoru sa hrvatskim članom Predsjedništva BiH Draganom Čovićem, da su stranke Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ ostvarile veoma dobar rezultat na proteklim izborima, što nalaže posebnu odgovornost u procesu uspostavljanja vlasti, da bi mogle biti efikasno sprovođene neophodne reforme.

Berton je istakao da je za OEBS posebno važno uređeno i reformisano izborno zakonodavstvo, kako s aspekta usklađivanja sa Ustavom BiH i relevantnim odlukama Ustavnog suda BiH, tako i u smislu unapređenja bezbjednosti i transparentnosti izbora, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Zato su neprihvatljive dalja odgađanja u rješavanju ovih pitanja. OEBS podržava sva rješenja koja uvode i unapređuju demokratske standarde i jačaju integritet izbornog procesa", zaključio je Berton.

Čović, koji je i predsjednik HNS-a, rekao je da će HNS sa ukupnim demokratskim kapacitetom i legitimitetom koji obuhvata nadmoćnu devedesetodstotnu podršku unutar hrvatskog biračkog tijela, biti konstruktivan partner političkim predstavnicima druga dva naroda, u zajedničkom radu na ostvarenju evroatlantskih aspiracija BiH sprovođenjem usaglašene reformske agende.

On je naglasio da je izborni uspjeh rezultat uljuđene kampanje zasnovane na predanom terenskom radu i jasno utvrđenom etičkom kodeksu, a ujedno i potvrda ispravnosti programskih ciljeva HNS-a.

Čović je ocijenio da je loše to što je neriješen problem izmjena Izbornog zakona unesen u izborni proces, što je rezultiralo ponavljanjem grešaka iz prošlosti, što se ne smije dogoditi za naredne izbore.

"To je razlog što su izmjene Izbornog zakona, htio to neko ili ne, zapravo neizostavan dio reformske agende. One moraju obezbijediti sve zakonske preduslove kojim će biti zaštićeni integritet, ustavnost i demokratičnost izbornog procesa uz potpuno uvažavanje načela konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja na svim administrativno-političkim nivoima", istakao je Čović.