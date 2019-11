Čović i Izetbegović opet bez dogovora o formiranju vlasti

MOSTAR - Na današnjem sastanku delegacija HDZ-a i SDA na čelu sa predsjednicima stranaka Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem nije postignut konkretan dogovor ni o jednom spornom političkom pitanju ni na jednom nivou u BiH.

Izetbegović je nakon sastanka izjavio novinarima u Mostaru da "nema ništa novo, osim dobre atmosfere i spremnosti da se krene ka kompromisu".

Na pitanje Srne šta je kompromis na koji je SDA spremna kada je riječ o formiranju Savjeta ministara, Izetbegović je rekao da bi kompromis bio to "da nema članstva u NATO bez novog dogovora, ali da valja krenuti naprijed u skladu sa usvojenim zakonima i strategija onako kako su lideri HDZ-a, SNSD-a i SDA dogovorili 5. avgusta".

"Milorad Dodik, Dragan Čović i ja definisali smo to 5. avgusta. Valja poštovati sve do sada usvojene zakone i strategije, napraviti napredak. Član tri sporazuma glasi unaprijediti odnose s NATO-om. Niko nikoga ne može siliti da uđe u NATO, ako to neće", istakao je Izetbegović.

On je ocijenio da sa Srbima treba raditi na tome da se pokrenu ka NATO-u, odnosno treba ih faktički ubijediti da se vrate na pozicije na kojima su bili prije deset godina.

"Pritisak neće biti od pomoći, ali ono što se mora jeste da se sadašnji zakoni koji se odnose na to pitanje primjene", naveo je Izetbegović.

Predsjednik SDA je ocijenio da je sastanak s HDZ-om bio dobar, dodajući da koalicija SDA-HDZ drži stabilnost u BiH.

"Sastanak je održan u dobroj atmosferi, dogovorili smo se da svakodnevni život i funkcionisanje vlada ne smije biti dovedeno u pitanje", rekao je Izetbegović.

On je naveo da SDA insistira da se formiranje komisija u parlamentu BiH ne veže za imenovanje Savjeta ministara, dok HDZ misli da to nije moguće.

Prema njegovim riječima, izlaz iz blokade u vezi sa formiranjem vlasti je u postizanju kompromisa, te izrazio nadu da će biti više razumijevanja i da će se tokom ove godine postići dogovor.

Što se tiče Formiranja Vlade FBiH, uslov HDZ-a je da se prije toga postigne dogovor o izmjenama Izbornog zakona, ali je Izetbegović rekao da nije optimista da može doći do toga.

On je rekao da će SDA i HDZ početi razgovore o pozicijama u Vladi FBiH i da je SDA zainteresovana za spajanje nekih resora, kao i za rotacije pozicija.

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović izrazio je nadu da može doći do pomaka u formiranju vlasti ako se nastavi raditi u dobroj atmosferi.

"Mislim da će biti sastanci i sa trećom partnerom. Ako nastavimo u ovoj atmosferi mislim da možemo napraviti vidan iskorak", naveo je Čović.

On je naglasio da se na današnjem sastanku željela relaksirati atmosfera između dvije stranke i dva naroda, te da je zajednički zaključak da se što prije formira vlast.

Čović je za iduću sedmicu najavio održavanje zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta BiH, a 14. novembra sastanak stranačkih ekspertskih timova o izbornom zakonodavstvu.

"Mi želimo razgovarati o svemu, i o presudi iz Strazbura i Ustavnog suda i presuda o Mostaru", naveo je Čović.

Što se tiče Mostara, Čović je iznio stav da Mostar treba biti uređen kao bilo koji drugi grad u BiH. U delegaciji HDZ-a, pored Čovića, bili su i visoki zvaničnici ove stranke Vjekoslav Bevanda, Marinko Čavara i Lidija Bradara, dok su delegaciju SDA, osim Izetbegovića, bili Edin Ramić, Safet Softić i Adil Osmanović.