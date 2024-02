Čović komentarisao promociju knjige zbog koje je bio na meti kritika

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović prokomentarisao je kritike koje mu je uputila američka ambasada u Sarajevu zbog prisustvovanja promociji knjige osuđenog ratnog zločinca Valentina Ćorića.

Istakao je da mu je zanimljivo koliko su predstavnici međunarodne zajednice i bošnjačke javnosti posvetili pažnju njegovom pojavljivanju na promociji knjige Ćorića.

"Kad negdje idete kao na ovu emisiju idete svjesno. Naravno da nisam želio izbjeći. Ja Valentina znam prije rata, u ratu i poslije rata i opet to nije ključna stvar zašto sam došao. Ja sam predsjednik Hrvatskog narodnog sabora. Jedno od ključnih stvari u strategiji HNS je očuvanje vjerodostojnosti o domovinskom ratu. Očuvati čast domovinskog rata i čast svih naših branitelja", kazao je Čović.

Dodao je da je rat užasan i razumije svakog ko je povrijeđen u ratu i da je spreman da se ispriča za svaku žrtvu.

"To je Valentin uradio na promociji knjige. Ja sam u Hagu od 1999. do 2020. bio pet-šest puta, to je moja obaveza. Naših pet predstavnika, nikad šest, sam obišao bar dva puta. To je moja obaveza, ako ste predstavnik hrvatskog naroda, predvodnik politike hrvatskog naroda, morate skrbiti o tim ljudima. Moramo razumjeti da ja nisam Dragan Čović kad se pojavim u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače", kazao je Čović tokom gostovanja na podcastu Bljeska.

