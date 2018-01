Čović nije iznenađen glasanjem u parlamentu: Status quo najgore je od svih loših rješenja

BRISEL - DRagan Čović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a BiH, izjavio je da nije iznenađen ishodom glasanja o prijedlozima izmjena Izbornog zakona u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Mi smo i očekivali jednu takvu informaciju iz Parlamenta, ali eto trebalo je nekih osam mjeseci da taj zakonski prijedlog završi svoj put. Iako je naš prijedlog prošao Dom naroda i iako smo mi smatrali kako postoji šansa da se nekim korekcijama to popravi, danas smo vidjeli da je samo 11 zastupnika za i nije se tu imalo što posebno očekivati. Još gore je, koliko vidim, prošao SDA-ov prijedlog, koji je više poslan da bude konkurencija našem, a ne s realnom šansom da bude usvojen", izjavio je Čović za Fenu pred početak večere s kolegama iz Predsjedništva BiH i predsjednikom Evropske narodne stranke (EPP) Žozefom Dolom u Briselu.

Sutra će uslijediti i pojedinačni razgovori Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića s Dolom, a glavna tema će biti izmjene Izbornog zakona BiH.

"Iznijećemo svoje prijedloge i pokušati naći neki kompromis, ako ga je uopće moguće naći. Ja ću ostati optimističan i dok god postoji šansa trebamo učiniti sve da kroz zakonske izmjene definiramo način izbora članova Predsjedništva BiH i Doma naroda te vlasti u Gradu Mostaru i onda u miru očekivati izbore i provedbu izbornih rezultata", poručio je Čović.

On ističe kako je taktika bošnjačkih stranaka da se ništa ne promjeni i da idu samo „na kartu kozmetičkih izmjena kako bi tražili krivca zašto se nešto ne događa, a u osnovi nastojali dočekati izbore u istom ambijentu kao do sada“.

"To bi bilo najgore od svih loših rješenja. Zato se nadam da ćemo i kroz večerašnje i sutrašnje razgovore prepoznati tu potrebu kod svih nas i tražiti konkretna rješenja. Dok god postoji šansa treba uložiti svu moguću energiju. Naš minimum je osigurati da konstitutivni narodi mogu izabrati legitimne predstavnike u Predsjedništvo i Dom naroda. Ako to uspijemo onda smo stvorili ambijent da se potpuno okrenemo ekonomskim i socijalnim reformama koje su najnužnije", smatra Čović.

Govoreći o aktivnijoj ulozi međunarodne zajednice u razgovorima o izmjeni Izbornog zakona BiH, Čović kaže kako mu se čini da su svi potcijenili značaj ovog pitanja i da je to problem.

"Kada smo mi prije godinu i pol govorili koliko je potrebno imati reformu izbornog zakona tada su svi čekali da se nešto dogodi samo od sebe i vjerovali da neće doći do ovakvih napetosti. Tek kada je postalo izvjesno da bošnjačka strana želi zadržati status quo uključila se administracija SAD-a i djelomično i EU. Ja sam u razgovorima s njima jasno naznačio da to smatram značajnim i na neki način sam ih čak i ohrabrivao da nastave taj put, definirao jasne okvire koji bi se morali ispoštovati i vjerujem da će na tom tragu i oni tražiti rješenja sa svima s kojima razgovaraju. Vrlo je jednostavna računica, što god dogovarali nama trebaju 22 glasa za to u Zastupničkom i osam u Domu naroda. I kojim god razgovorima uspijemo osigurati to, dobro je, iako mi je drago što su se predstavnici međunarodne zajednice intenzivnije uključili i da čine napor da nešto uspijemo uraditi", poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH.

On kaže kako će se u Briselu razgovarati i o evropskom putu BiH. Podsjeća da predsjednik Europske komisije Žan-Pol Junker dolazi u BiH 28. februara.

"Vjerujem da je to možda i posljednja šansa da mu tada formalno uručimo odgovore na Upitnik Europske komisije i stvorimo time jednu atmosferu u kojoj se možemo nadati kandidacijskom statusu, jer sam uvjeren da imamo šansu, zbog promjena u EU, biti u istom paketu s ostale četiri zemlje o kojima se govori – Albanijom, Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom. Ali, za to moramo više raditi i svakako učiniti sve da dođe do izmjena Izbornog zakona kako ne bismo ušli u veću krizu od ove koju imamo", izjavio je Čović za Fenu.