Čović o Izbornom zakonu: Vrijeme nam je iscurilo

MOSTAR - Hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović vjeruje da će u ovoj sedmici održati sastanak s američkom ambasadorkom Morin Kormak i specijalnim predstavnikom Evropske unije Lars Gunarom Vigemarkom, nakon čega bi, kako je kazao, uslijedio zajednički susret hrvatskih i bošnjačkih stranaka u cilju iznalaženja rješenja za izmjene Izbornog zakona BiH.

"Upozorio sam da nam je vrijeme iscurilo te da se teško i susresti, a kamoli naći zajednički nazivnik. Nama su načela, koja su sastavile bošnjačke stranke, potpuno neprihvatljiva. Za nas je minimum minimuma provedba odluka Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju", izjavio je Čović u intervjuu za bh. izdanje "Večernjeg lista".

On je isključio mogućnost da se Izborni zakon mijenja nakon što Središnje izborno povjerenstvo BiH raspiše izbore.

"Ako ne uspijemo u ovih 15 dana nešto završiti, evidentno, Izborni zakon se neće promijeniti", kazao je Čović.

Potvrdio je kako BiH u tom slučaju prijeti najteža kriza nakon izbora za što odgovornima smatra one koji su "vjerovali su da mogu nadzirati cijeli proces, odnosno da mogu promijeniti Dejton na način da u unutarnjoj strukturi eliminiraju jedan narod".

"Meni je jasno da je to odavno strategija, stvoriti 'građanski' prostor koji će se transformirati u nešto što žele ekstremisti. Posve sam siguran da to građani Bošnjaci ne žele, pa i sve političke opcije. No, zanimljivo je da su se oko toga složili SDA, SDP, DF, SBB, a možete tome pridodati desetke bošnjačkih stranaka, koje bi se vrlo brzo u američkom veleposlanstvu usuglasile kako transformirati Federaciju i dati mogućnost brojnijem narodu da u cijelosti kontrolira izvršnu, zakonodavnu i pravosudnu vlast", kazao je Čović.

Uvjeren je u izborni uspjeh HDZ-a BiH, odnosno bloka oko HNS-a. Kakva god bude koalicija s hrvatske strane, poručio je Čović, ostvariće uvjerljiviju pobjedu nego ikada ranije.

Naglasio je da većinska izborna volja Hrvata neće moći biti izbjegnuta prilikom razgovora o formiranju vlasti.

"Posve je, međutim, sigurno da osobno neću napraviti pogrešku kakva je napravljena 2014. godine. Tada je bošnjačka politika sve preuzela u svoje ruke, dogovorila je suradnju s DF-om i srpskim strankama, a mi smo bili dovedeni u poziciju da idemo s njima", kazao je Čović, dodajući kako je čelnika SDA Bakira Izetbegovića upozoravao i da je u vlasti potrebno imati legitimne predstavnike, odnosno one koji su uspostavili vlast u RS.

Govoreći o tek završenom mostarskom sajmu Čović je kazao da koliko god se netko trudio dati negativno svjetlo ili stvoriti ozračje suprotno od onoga koje je izgrađeno, nije uspio.

"Manifestacija kao gospodarski čin je polučila uspjeh, ali i popratni događaji su uključili sve segmente života BiH", kazao je Čović u intervjuu "Večernjem listu" odbacujući tvrdnje da bošnjački politički dužnosnici nisu bili pozvani.