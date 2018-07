Čović o istorijskom finalu: Na svakom koraku u BiH vidjeli smo eksploziju ponosa

MOSTAR - Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović bio je u većoj skupini bh. Hrvata koji su organizovano, jednim od brojnih čarter-letova, doputovali u Moskvu na istorijsko fudbalsko finale za Hrvatsku i cijeli hrvatski narod.

U intervjuu za bh. izdanje večernjeg lista, Čović je govorio o reprezentaciji Hrvatske, ali i stvarima koje se se dešavale u BiH uoči finalnog susreta.

"Naše srebro sja kao zlato. To je sigurno. Činjenica da u reprezentaciji Hrvatske imamo značajan broj onih koji su rođeni ili su podrijetlom ili radom vezani uz BiH, velika je stvar. I to se vidi i kroz ozračje koje vlada u BiH proteklih mjesec dana. Na svakom koraku u BiH vidjeli smo eksploziju ponosa, oduševljenja i to prihvaćaju i naši prijatelji, Bošnjaci i Srbi. Ovo je prilika da mi na neki način definiramo svoju poziciju, da možemo kazati - koliko god smo malobrojni, ipak smo bitni danas u svjetskim događanjima. Uvjeren sam da je ovo posebna prigoda jer eho ovog Svjetskog nogometnog prvenstva trajat će mnogo dulje nego onaj iz 1998. kada je hrvatska reprezentacija bila treća u svijetu. Ovo je prigoda, šansa koju svi želimo na određeni način prigrabiti i iskoristiti, pa i mi u BiH na neki način vezati za sebe. Ne smijemo biti preskromni mi iz BiH i na naše zasluge za ovaj uspjeh. Prigoda je ovo za skrenuti pozornost i na odnose u BiH jer BiH mora imati svoje europsku budućnost u kojoj će sva tri naroda biti jednakopravna. Uz svu ovu euforiju koja je politiku bacila u drugi plan, moramo stalno naglašavati poziciju hrvatskog naroda u BiH i značaj ovog rezultata i za hrvatski narod u BiH", rekao je Čović.

Kako je kazao, nesporno je da mnoštvo sportista u Hrvatskoj dolazi upravo iz BiH.

"Nije tu samo riječ o nogometašima već i o rukometašima, tenisačima, košarkašima... I to je, između ostaloga, naš doprinos vrijednosti hrvatskog nacionalnog bića, našeg ponosa kojim sebe ugrađujemo u te vrijednosti. Mi Hrvati iz BiH danas smo dio ovog nacionalnog plamena koji prati više milijardi ljudi u svijetu. Mogli ste uraditi bilo što, ne biste imali ovakav globalni učinak za Hrvatsku i Hrvate. Moramo iskoristiti ovu prigodu kako nam se ne bi dogodilo da u toj euforiji zaboravimo realnost života i posebno probleme Hrvata u BiH. Za mene je najvažnija poruka da, kada danas i sutra razmišljamo o poziciji Hrvata, moramo razmišljati isključivo o zajedničkoj demografskoj i svakoj drugoj strategiji hrvatskoga naroda u cjelini. I ovaj sportski uspjeh nas upućuje na to", istakao je Čović za Večernji list.