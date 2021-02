Čović pisao međunarodnoj zajednici u BiH

MOSTAR - Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović uputi je pismo visokom predstavniku u BiH, šefu Delegacije EU u BiH, američkom ambasadoru u BiH te ambasadoru OSCE-a u kojem upozorava na "protuzakonito djelovanje usmjereno protiv hrvatskih političkih subjekata, a samim tim i protiv građana hrvatske nacionalnosti Grada Mostara".

U pismu podsjeća da su u Mostaru 20. decembra 2020. godine održani lokalni izbori, kojima je nakon 12 godina građanima Mostara omogućeno ostvarenje temeljnog prava na demokratski izbor predstavnika u gradsku vlast.

On navodi da da su u ranijoj korespondenciji jasno upozoravali na indicije o mogućem ugrožavanju izbornog procesa u Mostaru te, kako kaže, "opravdano pozivali na nazočnost i budnost predstavnika međunarodne zajednice u BiH, kako bismo i na taj način osigurali da izbori u Mostaru proteknu u fer nadmetanju i na pravičan način".

"Vaša prisutnost i budnost u tom smislu su nam potrebne i dalje, jer samim izborom nisu riješena sva pitanja koja se nepravedno stavljaju na teret ovom gradu i svim njegovim građanima. Vjerujemo kako je težište protuzakonitog djelovanja usmjereno protiv hrvatskih političkih subjekata, a samim tim i protiv građana hrvatske nacionalnosti Grada Mostara. U korist opcija predvođenih Strankom demokratske akcije (SDA), koje po oprobanom receptu anithrvatske histerije i kampanje, nametanjem apsurdne 'probosanske' denominacije u srcu Hercegovine na sve moguće načine pokušavaju uspostaviti jednonacionalnu vlast i uništiti bilo kakvu perspektivu i nadu u svjetliju budućnost u ovom gradu. Na djelu je klasičan primjer mimikrije, gdje se stranački nacionalistički ciljevi nastoje predstaviti kao nešto posve drugo, dok u stvarnosti potiču najdublji razdor i podjele s kojima je nužno konačno prestati", navodi Čović.

Ističe da "svaki politički cilj moguo smatrati legitimnim ako se u njegovom postizanju ne krše zakoni te opšta etička i politička načela".

"Međutim, posljednja događanja u Mostaru ponovno su nas uvjerila da to nije slučaj. Svjedoci smo kako se beskrupulozno nastavljaju kršiti i dezavuirati sva pravila i zakoni u nastojanjima da se za Mostar pritiscima i iznudama nametnu nova 'rješenja', koja nemaju nikakvog statutarnog niti zakonskog uporišta. Najnoviji primjer je uvjetovanje nastavka procesa izbora gradonačelnika, koji je vrlo jasno proceduralno definiran, uvođenjem 'tročlanog gradonačelništva', jedne izrazito čudne hibridne forme koju ne poznaju lokalna vladavina niti koncept dobrog upravljanja. Postavlja se pitanje što je stvarni cilj tako nerazumnog djelovanja i ozbiljnog osporavanja uspostave gradske vlasti, nakon toliko godina njezina nepostojanja, koje su ostavile dubok ožiljak na tkivu grada koji vapi za dogovorom, harmonijom, razvojem i europeizacijom. Jedini njihov ishod mogu biti daljnje blokade, dublje podjele i potpuna disfunkcionalnost gradske uprave. To je neprihvatljivo jer nije u skladu s očekivanjima građana niti je to ono što oni zaslužuju. Stoga čvrsto smatram kako ne smijemo ustuknuti pred retrogradnim pokušajima da se na svaki mogući način osujeti legitimna izborna volja građana Mostara i blokira proces izbora gradonačelnika, a samim tim i uspostavu funkcionalne gradske vlasti", napisao je Čović.

Naglašava kako se "nalaze u jednom kritičnom trenutku kada je veoma važno da se zajednički očituju o nestatutarnim i u zakonima neutemeljenim političkim zahtjevima, potpuno neprihvatljivim kao mehanizam uvjetovanja u postupku dovršenja izbornog procesa u Gradu Mostaru, na zadovoljstvo i za dobrobit svih njegovih građana".

"Nadam se da uviđate svu štetnost takvog nastojanja kao i potrebu da se odlučno osude i osujete. I pored svih nepravilnosti koje su se u proteklom razdoblju dogodile, dva mjeseca nakon održavanja izbora, a temeljem usvojenih izmjena Izbornoga zakona BiH koje su uslijedile nakon potpisivanja Političkog sporazuma za Grad Mostar, 2. veljače 2021. godine, konačno imamo konstituirano Gradsko vijeće Grada Mostara od 35 vijećnika. Preostaje nam da žurno završimo proces izbora gradonačelnika kako bismo izbjegli pokušaje daljnjih blokada i dezavuiranja izborne volje svih žitelja Mostara. Sljedeći korak je izbor gradonačelnika na način kako je propisano zakonom i procedurama, i nikako drugačije. Pomozite nam u ovom ključnom trenutku da spriječimo institucionalnu tiraniju i kaos, koji mogu proizaći iz nerazumnih uvjetovanja i osporavanja implementacije volje građana na održanim izborima", zaključuje Čović u pismu.

(N1)