Čović ponovo izabran za predsjednika HNS-a

MOSTAR - Hrvatski narodni sabor BiH ponovo je izabrao Dragana Čovića za predsjednika ove krovne organizacije hrvatskog naroda u BiH.

Čović, koji je i lider HDZ-a BiH, rekao je novinarima da je na sjednici HNS-a usvojena demografska strategija i Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima HNS-a te Deklaracija 11. Sabora.

On je naglasio da je HNS BiH danas ponovno pokazao snagu i jedinstvo među hrvatskim političkim strankama u BiH.

"To je garant da ćemo znati stvoriti ambijent da se bez naših predstavnika neće moći voditi politika u BiH i uspostavljati vlast na bilo kom nivou. Sad je bitno da formiramo Glavno vijeće i oformimo odbore HNS-a te da kroz njih napravimo i ostale strategije, kao što je socijalna, ekonomska", naveo je Čović.

On je poručio da će HNS biti predvodnik u procesima evroatlantskih integracija.

Čović je naveo da je HNS-a BiH danas usvojio i dokument Demografska strategija Hrvata u BiH, te ocijenio da ova strategija može biti osnova i ostalima u BiH i da to treba prenijeti na sve institucije u BiH da bi sve imalo smisla, jer je besmisleno posmatrati demografiju kroz samo jedan narod.

"Nadam se da ćemo sa partnerima sve ovo promijeniti, jer će bez toga ovo biti samo jedan pokušaj da nešto uradimo. Mi već tamo gdje djeluje HNS praktikujemo znatan dio mjera iz ove strategije u praksi, odnosno u 23 opštine i grada te pet kantona", rekao je Čović.

On je istakao da je demografska obnova velika neophodnost i izazov za BiH.

"Danas je BiH naselila čitavu Evropu, a možemo samo nagađati koliko nas ima u BiH, po različitim statistikama nas ima manje od dva i po miliona. Popis stanovništva je trebao biti napravljen 2021. da bi bar formalno baratali brojkama", naveo je Čović.

Prema njegovim riječima, potrebno je još mnogo raditi na tom pitanju, posebno u socijalnim i ekonomskim mjerama, te da je najbitnije u centar svega postaviti porodicu.

Komentarišući proces formiranja vlasti u Federaciji BiH, Čović rekao da se taj posao privodi kraju, te da su u ponedjeljak potvrđene liste za predsjednika FBiH i dva zamjenika koji bi trebali između sebe izabrati Lidiju Bradaru, kako je to i predviđeno.

"Ko će biti naši partneri u Vladi, ne želim spekulisati, vjerujem da će se provesti do kraja što smo potpisali kao zajednički dokument. Ono što mi se čini danas, nakon razgovora s predstavnicima `osmorke`, mi bi trebali imati uvjerljivu većinu, a to znači dvije trećine u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i otprilike dvije trećine u Domu naroda FBiH i to bi bila komotna većina da izvršna vlast može brzo raditi i donositi zakone", dodao je Čović.